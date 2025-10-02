Formycon klar erholt - Einigung auf US-Start für FYB203

Eylea ist ein milliardenschweres Augenmittel von Bayer , die US-Rechte liegen aber bei Regeneron./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 29,70 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 28,79 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -18,38 %/+19,03 % bedeutet.