    Collective Mining - Aktie unter Druck -8,73 % - 02.10.2025

    Am 02.10.2025 ist die Collective Mining Aktie, bisher, um -8,73 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Collective Mining Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Collective Mining Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Collective Mining Aktie. Mit einer Performance von -8,73 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Collective Mining-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +19,17 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Collective Mining Aktie damit um +0,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Collective Mining +181,86 % gewonnen.

    Collective Mining Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,88 %
    1 Monat +1,77 %
    3 Monate +19,17 %
    1 Jahr +275,82 %

    Informationen zur Collective Mining Aktie

    Es gibt 85 Mio. Collective Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 975,82 Mio. wert.

    Collective Mining Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Collective Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Collective Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Collective Mining

    -8,73 %
    +0,88 %
    +1,77 %
    +19,17 %
    +275,82 %
    +370,73 %
    ISIN:CA19425C1005WKN:A3C88F



