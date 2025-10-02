    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Union im ZDF-'Politbarometer' wieder vor AfD

    Für Sie zusammengefasst
    • Union führt wieder vor AfD, CDU/CSU bei 27%.
    • SPD bleibt stabil bei 15%, Grüne steigen auf 11%.
    • Vertrauen in Regierung zur Wirtschaft sinkt auf 46%.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Union liegt im aktuellen ZDF-"Politbarometer" wieder vor der AfD. Im Vergleich zur letzten Befragung gewinnen CDU/CSU einen Prozentpunkt und kommen auf 27 Prozent - die AfD verliert einen Punkt und landet bei 25 Prozent, wie aus der aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. Vor zwei Wochen hatte die AfD erstmals in der ZDF-Erhebung mit 26 Prozent mit der Union gleichgezogen.

    Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, bliebe die SPD unverändert bei 15 Prozent. Die Grünen gewinnen einen Punkt hinzu (11 Prozent), Linke und FDP bleiben bei 11 beziehungsweise 3 Prozent.

    Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge.

    Zuversicht für frischen Wind bei Wirtschaft schwindet

    In der Bevölkerung sinkt gleichzeitig die Zuversicht, dass die Bundesregierung die Wirtschaft ankurbeln kann. Inzwischen glauben nur noch weniger als die Hälfte, nämlich 46 Prozent, dass die Regierung einen wichtigen Beitrag dazu leisten wird, wie die Umfrage zeigt. 50 Prozent glauben das nicht.

    Zum Start der neuen Regierung im Mai hatte sich noch eine sehr deutliche Mehrheit von 64 Prozent optimistisch geäußert. Damals waren 32 Prozent skeptisch.

    Die Umfrage ist nach Angaben des Instituts repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung. Die Interviews wurden vom 29. September bis 1. Oktober mit 1.300 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch und online geführt./thn/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Union im ZDF-'Politbarometer' wieder vor AfD Die Union liegt im aktuellen ZDF-"Politbarometer" wieder vor der AfD. Im Vergleich zur letzten Befragung gewinnen CDU/CSU einen Prozentpunkt und kommen auf 27 Prozent - die AfD verliert einen Punkt und landet bei 25 Prozent, wie aus der aktuellen …