NIO Aktie gewinnt an Wert - 02.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NIO Aktie. Mit einer Performance von +1,84 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die NIO Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +123,61 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NIO Aktie damit um +7,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +55,27 % gewonnen.

NIO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,63 % 1 Monat +17,35 % 3 Monate +123,61 % 1 Jahr -3,21 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die NIO Aktie, insbesondere um die aktuellen Auslieferungszahlen, die bei 87.071 Fahrzeugen im dritten Quartal liegen. Während einige Anleger optimistisch auf einen möglichen Kursanstieg auf 80 US-Dollar blicken, äußern andere Skepsis bezüglich der langfristigen Perspektiven und der finanziellen Stabilität des Unternehmens. Technische Analysen zeigen, dass frühere Ausbruchsversuche gescheitert sind, was zu unterschiedlichen Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NIO eingestellt.

Informationen zur NIO Aktie

Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,40 Mrd. wert.

Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.