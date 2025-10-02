    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNIO AktievorwärtsNachrichten zu NIO

    NIO Aktie gewinnt an Wert - 02.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die NIO Aktie bisher um +1,84 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NIO Aktie.

    Foto: vadimborkin - 258917169

    NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

    NIO Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NIO Aktie. Mit einer Performance von +1,84 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die NIO Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +123,61 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NIO Aktie damit um +7,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +55,27 % gewonnen.

    NIO Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,63 %
    1 Monat +17,35 %
    3 Monate +123,61 %
    1 Jahr -3,21 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NIO Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die NIO Aktie, insbesondere um die aktuellen Auslieferungszahlen, die bei 87.071 Fahrzeugen im dritten Quartal liegen. Während einige Anleger optimistisch auf einen möglichen Kursanstieg auf 80 US-Dollar blicken, äußern andere Skepsis bezüglich der langfristigen Perspektiven und der finanziellen Stabilität des Unternehmens. Technische Analysen zeigen, dass frühere Ausbruchsversuche gescheitert sind, was zu unterschiedlichen Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung führt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NIO eingestellt.

    Zur NIO Diskussion

    Informationen zur NIO Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,40 Mrd. wert.

    NIO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NIO

    +2,45 %
    +7,63 %
    +17,35 %
    +123,61 %
    -3,21 %
    -58,79 %
    -63,47 %
    -10,40 %
    ISIN:US62914V1061WKN:A2N4PB



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



