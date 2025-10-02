Seagate Technology Holdings Aktie überzeugt mit Kursplus - 02.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Seagate Technology Holdings Aktie. Sie steigt um +1,37 % auf 222,05€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Seagate Technology Holdings investiert war, konnte einen Gewinn von +78,00 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +14,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +53,64 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Seagate Technology Holdings auf +161,78 %.

Seagate Technology Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,78 % 1 Monat +53,64 % 3 Monate +78,00 % 1 Jahr +126,16 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Es gibt 213 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,29 Mrd. wert.

Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.