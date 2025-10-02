Lufthansa-Personalchef
Höhepunkt des Stellenabbaus 2027 und 2028
"Es wird dauern, bis klar ist, wo welche Funktion und Stelle abgebaut werden", sagte Personalvorstand Michael Niggemann dem "Handelsblatt": "Der Höhepunkt des Stellenabbaus wird voraussichtlich 2027 und 2028 sein."
"Die Maßnahmen können nicht synchron in allen Bereichen umgesetzt werden", sagte Niggemann dem "Handelsblatt". Vieles hänge davon ab, wie schnell die einzelnen Projekte etwa in der IT voranschreiten. "In einigen Bereichen sind wir schon recht weit und sind bereits auf die Arbeitnehmervertretung zugegangen. In anderen wie zum Beispiel unserer komplexen IT brauchen wir noch etwas mehr Zeit."
Tja schade - ich habe es ja Euch gestern versucht mitzuteilen was heute passiert Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Der Spohr hats einfach versäumt während Corona in die Insolvenz zu gehen mit der Kernmarke. Dann wäre er VC und die teuren Piloten los gewesen. Managment versagen... Ist mir ein Rätsel warum ein grösserer Anteilseigner das durchgehen lässt. Man muss sich das mal vorstellen die LH notiert seid Jahren einstellig und niemand scheint ein Problem mit Spohr zu haben. Da muss mal ein neuer her der auch mal durchzieht. Auch und vor allem gegen die aktuelle Bundesregierung die die Rahmenbedingungen setzt. Und der die Eie.... hat und die Flugzeuge der Kernmarke einfach am Boden lässt wenn die Piloten streiken. Notfalls Wochenlang bis diese Bundesregierung nebst Gewerkschaften mal ins laufen kommt. Es würde auch mal helfen den Bundeskanzler und seine Partei zu erinnern was er vor der Wahl versprochen hat. Stichwort Luftverkehrssteuer...
Mit 59 gehen die Damen und Herren Piloten in den Ruhestand mit 60% ihrer letzten Bezüge. Das sind rund 150.000 Euro p.a.!! Aber dieses raffgierige, asoziale Gesindel bekommt ja den Hals nicht voll Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/mad.gif