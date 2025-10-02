    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)
    BERENBERG stuft NIKE INC auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag im Nachgang der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Dennoch blieben einige wesentliche Herausforderungen, die zur Vorsicht mahnten./edh/ag

    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Nick Anderson
    Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 70
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


