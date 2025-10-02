BERENBERG stuft NIKE INC auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag im Nachgang der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Dennoch blieben einige wesentliche Herausforderungen, die zur Vorsicht mahnten./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 05:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 63,52EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

