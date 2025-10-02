Volkswagen kämpft mit Absatzflaute in den USA

Der Volkswagen -Konzern hat im dritten Quartal auf dem US-Markt einen Dämpfer hinnehmen müssen. Während die Premium-Tochter Audi stabile Zahlen vorlegte, verzeichnete die Kernmarke VW einen deutlichen Absatzrückgang. Besonders klassische Limousinen und Kompaktmodelle schwächelten, wohingegen SUVs als Wachstumstreiber herausstachen.

Volkswagen teilte am Mittwochabend mit, dass die Verkäufe der Kernmarke im dritten Quartal um 6 Prozent auf 87.705 Fahrzeuge zurückgingen. Hauptverantwortlich für das Minus war der massive Einbruch bei traditionellen Modellen wie Jetta Sdn, GTI und Golf R, deren Absatz sich nahezu halbierte.

Im Gegenzug legten die SUV-Modelle von VW, darunter der Atlas, der Atlas Cross Sport sowie der Tiguan, um 6 Prozent zu. SUVs generieren inzwischen den größten Teil des US-Umsatzes.

Damit zeigt sich erneut die starke Verschiebung der Nachfrage in den USA: Käufer bevorzugen große, höhergelegte Fahrzeuge – klassische Pkw geraten zunehmend ins Hintertreffen.

Audi stabilisiert sich auf Vorjahresniveau

Die Premiumtochter Audi schnitt deutlich stabiler ab. Mit 46.758 verkauften Fahrzeugen lag der Absatz praktisch auf dem Niveau des Vorjahresquartals, lediglich sechs Fahrzeuge mehr wurden ausgeliefert. Damit bleibt Audi in den USA ein verlässlicherer Wachstumspfeiler für den Volkswagen-Konzern.

Anleger reagieren gelassen

An der Börse sorgten die durchwachsenen Quartalszahlen zunächst nicht für größere Verwerfungen. Die Aktie von Volkswagen notiert zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 93,74 Euro. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie jedoch lediglich um 4,3 Prozent zulegen.

Wettbewerbsumfeld verschärft sich

Der US-Markt bleibt für europäische Hersteller herausfordernd. Neben der starken Dominanz amerikanischer Anbieter wie Ford und General Motors verschärfen auch asiatische Marken wie Toyota und Hyundai den Wettbewerb. Hinzu kommt Tesla, der den Trend zur Elektromobilität in den USA beschleunigt.

Volkswagen selbst setzt in den USA zunehmend auf den Ausbau seiner Elektroflotte. Modelle wie der ID.4 sollen in den kommenden Jahren Marktanteile sichern.

Volkswagen hat zuletzt Investitionen in seine US-Produktionsstandorte angekündigt, um die lokale Fertigung von E-Modellen auszubauen. Zudem soll die Marke Scout, eine US-orientierte Tochter mit Fokus auf elektrische Pick-ups und Geländewagen, ab 2026 neue Kundengruppen erschließen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 93,42EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:51 Uhr) gehandelt.





