    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Im US-Rückwärtsgang

    1085 Aufrufe 1085 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volkswagen kämpft mit Absatzflaute in den USA

    Volkswagen erlebt in den USA ein gemischtes Quartal. Die Nachfrage nach SUVs steigt, doch die Kernmarke VW verzeichnet deutliche Absatzrückgänge.

    Für Sie zusammengefasst
    • VW verzeichnet Rückgang bei Limousinen und Kompaktmodellen.
    • SUVs steigen um 6%, dominieren US-Umsatz.
    • Audi bleibt stabil, Anleger reagieren gelassen.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Im US-Rückwärtsgang - Volkswagen kämpft mit Absatzflaute in den USA
    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Der Volkswagen-Konzern hat im dritten Quartal auf dem US-Markt einen Dämpfer hinnehmen müssen. Während die Premium-Tochter Audi stabile Zahlen vorlegte, verzeichnete die Kernmarke VW einen deutlichen Absatzrückgang. Besonders klassische Limousinen und Kompaktmodelle schwächelten, wohingegen SUVs als Wachstumstreiber herausstachen.

    Klassische Modelle verlieren

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    87,98€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    99,90€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Volkswagen teilte am Mittwochabend mit, dass die Verkäufe der Kernmarke im dritten Quartal um 6 Prozent auf 87.705 Fahrzeuge zurückgingen. Hauptverantwortlich für das Minus war der massive Einbruch bei traditionellen Modellen wie Jetta Sdn, GTI und Golf R, deren Absatz sich nahezu halbierte.

    Im Gegenzug legten die SUV-Modelle von VW, darunter der Atlas, der Atlas Cross Sport sowie der Tiguan, um 6 Prozent zu. SUVs generieren inzwischen den größten Teil des US-Umsatzes.

    Damit zeigt sich erneut die starke Verschiebung der Nachfrage in den USA: Käufer bevorzugen große, höhergelegte Fahrzeuge – klassische Pkw geraten zunehmend ins Hintertreffen.

    Audi stabilisiert sich auf Vorjahresniveau

    Die Premiumtochter Audi schnitt deutlich stabiler ab. Mit 46.758 verkauften Fahrzeugen lag der Absatz praktisch auf dem Niveau des Vorjahresquartals, lediglich sechs Fahrzeuge mehr wurden ausgeliefert. Damit bleibt Audi in den USA ein verlässlicherer Wachstumspfeiler für den Volkswagen-Konzern.

    Anleger reagieren gelassen

    An der Börse sorgten die durchwachsenen Quartalszahlen zunächst nicht für größere Verwerfungen. Die Aktie von Volkswagen notiert zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 93,74 Euro. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie jedoch lediglich um 4,3 Prozent zulegen.

     

    Wettbewerbsumfeld verschärft sich

    Der US-Markt bleibt für europäische Hersteller herausfordernd. Neben der starken Dominanz amerikanischer Anbieter wie Ford und General Motors verschärfen auch asiatische Marken wie Toyota und Hyundai den Wettbewerb. Hinzu kommt Tesla, der den Trend zur Elektromobilität in den USA beschleunigt.

    Volkswagen selbst setzt in den USA zunehmend auf den Ausbau seiner Elektroflotte. Modelle wie der ID.4 sollen in den kommenden Jahren Marktanteile sichern.

    Volkswagen hat zuletzt Investitionen in seine US-Produktionsstandorte angekündigt, um die lokale Fertigung von E-Modellen auszubauen. Zudem soll die Marke Scout, eine US-orientierte Tochter mit Fokus auf elektrische Pick-ups und Geländewagen, ab 2026 neue Kundengruppen erschließen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 93,42EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:51 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Im US-Rückwärtsgang Volkswagen kämpft mit Absatzflaute in den USA Volkswagen erlebt in den USA ein gemischtes Quartal. Die Nachfrage nach SUVs steigt, doch die Kernmarke VW verzeichnet deutliche Absatzrückgänge.