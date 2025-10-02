Rüstungs-Aktie: Kommt jetzt der Mega-Crash?

Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist hochspezialisiert: DroneShield entwickelt und produziert Systeme zur Abwehr unbemannter Fluggeräte. Mit Blick auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen und den steigenden Bedarf an Drohnenabwehr haben Investoren das Papier in den vergangenen Monaten stark nachgefragt.

In Australien verlor die Droneshield -Aktie zuletzt zweistellig, auch an den europäischen Handelsplätzen gab es herbe Rücksetzer. Nach einem Kursfeuerwerk, das den Börsenwert zwischenzeitlich auf Milliardenhöhe katapultierte, befindet sich die Aktie im Sinkflug. Derzeit notiert DroneShield in Sydney um die 5,70 Australische Dollar, in Deutschland schwanken die Kurse zwischen 2,90 und 3,70 Euro.

Dazu kamen konkrete Aufträge, etwa ein Vertrag über 7,9 Mio. Australische Dollar (4,5 Millionen Euro) mit dem US-Verteidigungsministerium, die die Fantasie zusätzlich anheizten. Parallel investiert die Firma massiv in Forschung, Entwicklung und Produktionskapazitäten – unter anderem in eine neue Fertigungsstätte in Sydney und den Ausbau des US-Geschäfts.

Doch die Bewertung ist ambitioniert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei über 100, das Kurs-Umsatz-Verhältnis sogar im Bereich von 40. Solche Niveaus lassen wenig Raum für Enttäuschungen. Zwar wächst der Umsatz rasant, doch Gewinne sind noch überschaubar. Viele Analysten sprechen von einer klassischen Überhitzung: Nach dem steilen Anstieg war eine Gegenbewegung fast unausweichlich.

Für Anleger bleibt die Situation damit zweischneidig. Langfristig könnte DroneShield vom wachsenden Bedarf an Abwehrtechnologien profitieren, kurzfristig drohen aber weitere Kursausschläge nach unten. Wer bereits investiert ist, sollte die Risiken im Auge behalten und Teilgewinne sichern. Neueinsteiger müssen sich bewusst machen, dass Droneshield zwar enormes Potenzial besitzt, derzeit aber mehr Spekulation als solide Fundamentaldaten eingepreist sind.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die DroneShield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,82 % und einem Kurs von 3,055EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 09:02 Uhr) gehandelt.

Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!