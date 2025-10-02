    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Formycon legt Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA bei - Kurssprung

    Für Sie zusammengefasst
    • Formycon und Regeneron lösen Patentstreitigkeiten.
    • Markteinführung des Biosimilars FYB203 in USA gesichert.
    • Aktienkurs von Formycon steigt um fast 6 Prozent.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX) - Der Pharmahersteller Formycon hat Patentstreitigkeiten zu seinem Eylea-Biosimilar FYB203 mit dem US-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals beigelegt. Mit der Vergleichs- und Lizenzvereinbarung in den USA sei die Markteinführung des Biosimilars zu Bayers Augenmedikament Eylea in den USA gesichert, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Planegg-Martinsried mittelte.

    Am Finanzmarkt war die Reaktion klar positiv. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere des Biosimilar-Spezialisten um fast 6 Prozent über ihren Xetra-Schluss.

    Die US-Einführung unter dem Namen Ahzantive durch den Vermarktungspartner Valorum Biologics wird für das vierte Quartal 2026 erwartet, unter bestimmten Bedingungen auch früher.

    Regeneron hatte laut Mitteilung im November 2023 in den USA ein Patentverletzungsverfahren gegen Formycon eingereicht, welches Verletzungsklagen aus rund 40 Patenten zum Schutz des Referenzprodukts Eylea, die teilweise erst 2040 auslaufen, umfasste. Eylea ist ein milliardenschweres Augenmittel von Bayer, die US-Rechte liegen aber bei Regeneron./err/stk/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 29,71 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 28,79 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -18,38 %/+19,03 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
