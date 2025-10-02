    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBaidu Registered (A) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Baidu Registered (A) (A)

    Baidu Registered (A) (A) - Aktienkurs springt nach oben +5,35 % - 02.10.2025

    Am 02.10.2025 ist die Baidu Registered (A) (A) Aktie, bisher, um +5,35 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Baidu Registered (A) (A) Aktie.

    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    Baidu ist ein führendes chinesisches Technologieunternehmen, das sich auf Internetdienste und KI-Technologien spezialisiert hat. Es bietet eine Suchmaschine, Online-Werbung, Cloud-Computing, KI-Lösungen und autonome Fahrtechnologien an. Als dominierender Suchmaschinenanbieter in China konkurriert es mit Alibaba, Tencent und Google. Baidus Alleinstellungsmerkmale sind seine starke KI-Fokussierung und Marktintegration in China.

    Baidu Registered (A) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Baidu Registered (A) (A) Aktie. Mit einer Performance von +5,35 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Baidu Registered (A) (A) einen Gewinn von +66,82 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Baidu Registered (A) (A) Aktie damit um +6,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +51,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +50,59 % gewonnen.

    Baidu Registered (A) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,50 %
    1 Monat +51,16 %
    3 Monate +66,82 %
    1 Jahr +15,90 %

    Informationen zur Baidu Registered (A) (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Baidu Registered (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,56 Mrd. wert.

    Baidu Registered (A) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Baidu Registered (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baidu Registered (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Baidu Registered (A) (A)

    +5,35 %
    +6,50 %
    +51,16 %
    +66,82 %
    +15,90 %
    +1,91 %
    -44,97 %
    ISIN:KYG070341048WKN:A0YCQ6





    Verfasst von Markt Bote
