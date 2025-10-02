Xiaomi Aktie steigt - 02.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von +2,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Xiaomi in den letzten drei Monaten Verluste von -5,97 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -4,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Xiaomi +44,04 % gewonnen.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,29 % 1 Monat +1,77 % 3 Monate -5,97 % 1 Jahr +120,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Xiaomi-Aktie, die aufgrund positiver Auslieferungszahlen der EV-Einheit gestiegen ist. Analysten zeigen sich optimistisch, warnen jedoch, dass die positiven Nachrichten bereits im Kurs eingepreist sind. Das aktuelle KGV von 35 spiegelt eine hohe Bewertung wider. Trotz einer Kaufempfehlungsquote von 86-89 % gibt es Bedenken hinsichtlich Marktübersättigung und geopolitischen Risiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,26 Mrd. wert.

Zum ersten Mal seit 18 Monaten meldet BYD sinkende Verkäufe. Während der Marktführer zurückfällt, explodieren die Zahlen der Rivalen – und Xiaomi mischt mit einem Rekordmonat mit.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.