    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXiaomi AktievorwärtsNachrichten zu Xiaomi

    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Xiaomi Aktie steigt - 02.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Xiaomi Aktie bisher um +2,75 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Besonders beachtet! - Xiaomi Aktie steigt - 02.10.2025
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von +2,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Xiaomi in den letzten drei Monaten Verluste von -5,97 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -4,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Xiaomi +44,04 % gewonnen.

    Xiaomi Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,29 %
    1 Monat +1,77 %
    3 Monate -5,97 %
    1 Jahr +120,43 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Xiaomi-Aktie, die aufgrund positiver Auslieferungszahlen der EV-Einheit gestiegen ist. Analysten zeigen sich optimistisch, warnen jedoch, dass die positiven Nachrichten bereits im Kurs eingepreist sind. Das aktuelle KGV von 35 spiegelt eine hohe Bewertung wider. Trotz einer Kaufempfehlungsquote von 86-89 % gibt es Bedenken hinsichtlich Marktübersättigung und geopolitischen Risiken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

    Zur Xiaomi Diskussion

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,26 Mrd. wert.

    BYD senkt Jahresziel: Konkurrenz überrollt Marktführer mit Rekordzahlen


    Zum ersten Mal seit 18 Monaten meldet BYD sinkende Verkäufe. Während der Marktführer zurückfällt, explodieren die Zahlen der Rivalen – und Xiaomi mischt mit einem Rekordmonat mit.

    Xiaomi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

    +2,73 %
    -4,29 %
    +1,77 %
    -5,97 %
    +120,43 %
    +426,38 %
    +159,28 %
    +220,99 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Xiaomi Aktie steigt - 02.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Xiaomi Aktie bisher um +2,75 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.