    StartseitevorwÃ¤rtsAktienvorwÃ¤rtsTencent AktievorwÃ¤rtsNachrichten zu Tencent

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tencent Aktie gut behauptet +2,05 % - 02.10.2025

    Am 02.10.2025 ist die Tencent Aktie, bisher, um +2,05 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tencent Aktie.

    Besonders beachtet! - Tencent Aktie gut behauptet +2,05 % - 02.10.2025
    Foto: Tencent

    Tencent kombiniert soziale Netzwerke, Unterhaltung und Finanzdienstleistungen, was es zu einem einzigartigen Akteur im globalen Technologiemarkt macht.

    Tencent Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen ganz starken BÃ¶rsentag erlebt die Tencent Aktie. Mit einer Performance von +2,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knÃ¼pft die Tencent Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten AktionÃ¤re einen Ertrag von +36,46 %.

    Allein seit letzter Woche belÃ¤uft sich das Kursplus auf +4,20 %. Im Verlauf eines Monats betrÃ¤gt das Plus +12,34 %. Seit Jahresanfang haben die AktionÃ¤re von Tencent +43,70 % gewonnen.

    Tencent Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,20 %
    1 Monat +12,34 %
    3 Monate +36,46 %
    1 Jahr +37,17 %

    Informationen zur Tencent Aktie

    Es gibt 9 Mrd. Tencent Aktien. Damit ist das Unternehmen 679,44 Mrd. wert.

    Tencent Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tencent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hÃ¤ngt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. FÃ¼r eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusÃ¤tzliche Daten zur Tencent Aktie berÃ¼cksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen kÃ¶nnen auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. ErgÃ¤nzen Sie die hier aufgefÃ¼hrten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Ãœberlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tencent

    +1,74 %
    +4,20 %
    +12,34 %
    +36,46 %
    +37,17 %
    +130,51 %
    +38,49 %
    +396,24 %
    +20.491,67 %
    ISIN:KYG875721634WKN:A1138D



    Diskutieren Sie Ã¼ber die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto â€“ die BeitrÃ¤ge sind kurz, prÃ¤gnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Ãœberblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln kÃ¶nnen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Tencent Aktie gut behauptet +2,05 % - 02.10.2025 Am 02.10.2025 ist die Tencent Aktie, bisher, um +2,05 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tencent Aktie.