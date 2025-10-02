Tencent Aktie gut behauptet +2,05 % - 02.10.2025

Einen ganz starken BÃ¶rsentag erlebt die Tencent Aktie. Mit einer Performance von +2,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Tencent kombiniert soziale Netzwerke, Unterhaltung und Finanzdienstleistungen, was es zu einem einzigartigen Akteur im globalen Technologiemarkt macht.

Mit dem Kursgewinn von heute knÃ¼pft die Tencent Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten AktionÃ¤re einen Ertrag von +36,46 %.

Allein seit letzter Woche belÃ¤uft sich das Kursplus auf +4,20 %. Im Verlauf eines Monats betrÃ¤gt das Plus +12,34 %. Seit Jahresanfang haben die AktionÃ¤re von Tencent +43,70 % gewonnen.

Tencent Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,20 % 1 Monat +12,34 % 3 Monate +36,46 % 1 Jahr +37,17 %

Informationen zur Tencent Aktie

Es gibt 9 Mrd. Tencent Aktien. Damit ist das Unternehmen 679,44 Mrd. wert.

Tencent Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tencent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hÃ¤ngt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. FÃ¼r eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusÃ¤tzliche Daten zur Tencent Aktie berÃ¼cksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen kÃ¶nnen auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. ErgÃ¤nzen Sie die hier aufgefÃ¼hrten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Ãœberlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.