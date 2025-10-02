Beeinträchtigungen am BER nach Cyberangriff halten an

BERLIN (dpa-AFX) - Am Flughafen Berlin-Brandenburg gibt es auch am sehr verkehrsreichen Feiertagswochenende weiterhin Beeinträchtigungen nach einem Cyberangriff. Je nach Airline sei weiterhin mit längeren Wartezeiten zu rechnen, sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Einige Fluglinien hätten inzwischen mit eigenem Equipment aber auch gute Übergangslösungen installiert.

Der BER erwartet angesichts des Tags der Deutschen Einheit am Freitag 90.000 Fluggäste, am Sonntag sogar knapp 96.000 - das ist im Vergleich zu anderen Tagen viel. Der Flughafen empfiehlt den Fluggästen, sich vor ihrer Reise vor allem bei der eigenen Airline zu allen Details zu erkundigen. Ausfälle gebe es kaum noch, sagte der BER-Sprecher.