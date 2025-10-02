BERNSTEIN RESEARCH stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 21 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Laut einem Medienbericht solle Intel erste Gespräche darüber führen, den Konkurrenten AMD als Kunden für seine Waferfertigung zu gewinnen, schrieb Stacy Rasgon am Mittwochabend. Dies sei die neueste Meldung in einer Reihe von offiziellen Ankündigungen und spekulativen Berichten. Rasgon bleibt skeptisch und sieht bei Intel weiterhin grundlegende Probleme. Wegen der immer wieder aufkommenden Schlagzeilen sei es aber schwierig, bei Intel-Aktien auf fallende Kurse zu setzen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:12 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 30,66EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:57 Uhr) gehandelt.





