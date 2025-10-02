    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Commerzbank - Aktie im Spotlight - 02.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Commerzbank Aktie bisher um +0,55 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Mit einer Performance von +0,55 % konnte die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Commerzbank einen Gewinn von +21,72 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um +0,62 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +108,30 % gewonnen.

    Commerzbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,62 %
    1 Monat -0,88 %
    3 Monate +21,72 %
    1 Jahr +101,36 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um das Aktienrückkaufprogramm der Commerzbank und dessen potenzielle Auswirkungen auf die Kursentwicklung. Nutzer äußern Bedenken bezüglich der Stimmrechte von UniCredit und der Möglichkeit eines Pflichtangebots, während andere optimistisch sind, dass sich die aktuellen Kursanomalien bald klären werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,76 Mrd. wert.

    Commerzbank kauft Aktien zurück: Inflationsdruck bleibt in Deutschland hoch!


    Am 29. September 2025 gab die Commerzbank Aktiengesellschaft bekannt, dass sie im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms insgesamt 912.937 Aktien erworben hat. Dieser Rückkauf fand zwischen dem 25. und 26. September 2025 statt und wurde gemäß den …

    Commerzbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    +0,31 %
    +0,62 %
    -0,88 %
    +21,72 %
    +101,36 %
    +348,06 %
    +673,67 %
    +248,03 %
    -64,54 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



