    Deutsche Telekom Aktie legt zu - 02.10.2025

    Am 02.10.2025 ist die Deutsche Telekom Aktie, bisher, um +0,72 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Foto: Federico Gambarini - dpa

    Die Deutsche Telekom ist ein führender Telekommunikationsanbieter mit einem breiten Angebot an Mobilfunk-, Internet- und TV-Diensten. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und den USA, konkurriert mit Unternehmen wie Vodafone und AT&T und bietet einzigartige Netzwerkinfrastrukturen und digitale Innovationen.

    Deutsche Telekom Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Mit einer Performance von +0,72 % konnte die Deutsche Telekom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Deutsche Telekom in den letzten drei Monaten Verluste von -6,16 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,72 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,60 % gewonnen.

    Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,02 %
    1 Monat -6,72 %
    3 Monate -6,16 %
    1 Jahr +10,45 %

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,80 Mrd. wert.

    Deutsche Telekom: Erfolgreicher Aktienrückkauf stärkt Aktionärsvertrauen!


    Die Deutsche Telekom AG hat am 29. September 2025 und am 1. Oktober 2025 zwei Zulassungsfolgepflichtmitteilungen veröffentlicht, die im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erfolgen. Dieses Programm wurde ursprünglich am 4. Juli 2025 …

    Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Telekom

    +0,72 %
    +2,02 %
    -6,72 %
    -6,16 %
    +10,45 %
    +69,17 %
    +103,26 %
    +107,17 %
    +85,76 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750



