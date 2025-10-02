    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    ANALYSE-FLASH

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays hebt Rational auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 816 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kursziel für Rational auf 816 Euro an
    • Einstufung von "Equal Weight" auf "Overweight" geändert
    • Marktanteile in den USA könnten Zollbelastungen mildern
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Rational auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 816 Euro
    Foto: Rational AG

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Rational von 805 auf 816 Euro angehoben und sie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere des Großküchenausrüsters seien zu tief abgetaucht, schrieb Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse. Die Bewertung liege auf einem Zehnjahrestief - trotz überlegener Qualitäten des Konzerns. Damit werde ein sehr unwahrscheinliches Gewinnrückgangs-Szenario eingepreist. Gespräche in den USA deuteten hingegen auf steigende Marktanteile hin, was mögliche Zollbelastungen abfedern würde./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:00 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rational AG!
    Short
    764,87€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 10,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    632,40€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 9,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Rational

    +6,29 %
    +2,01 %
    +8,06 %
    -4,61 %
    -24,31 %
    +34,55 %
    -0,22 %
    +90,13 %
    +1.719,23 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 695 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 09:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um +2,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 8,03 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 28,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 795,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.035,00EUR was eine Bandbreite von -15,43 %/+45,88 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 816 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 816,00, was eine Steigerung von +15,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rational - 701080 - DE0007010803

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rational. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays hebt Rational auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 816 Euro Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Rational von 805 auf 816 Euro angehoben und sie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere des Großküchenausrüsters seien zu tief abgetaucht, schrieb …