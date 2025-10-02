BASF bestätigt Ziele bis 2028

Am Vortag hatte BASF mitgeteilt, den Verkauf des brasilianischen Geschäfts mit Bautenanstrichmitteln an Sherwin-Williams für 1,15 Milliarden US-Dollar abgeschlossen zu haben. Zudem habe das Unternehmen im zweiten Quartal begonnen, strategische Optionen für die Geschäftseinheiten Fahrzeugserienlacke, Autoreparaturlacke und Oberflächentechnik zu prüfen und den Markt dahingehend zu sondieren. BASF zählt den Bereich Coatings nicht mehr zum Kerngeschäft./nas/jha/

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 43,34 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,96 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der BASF Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -8,59 %/+14,26 % bedeutet.