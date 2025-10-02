    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Gewinne im Sog der Wall Street

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Aktienmärkte steigen nach starken US-Vorgaben.
    • Chinesische Börsen geschlossen wegen Goldener Woche.
    • Südkorea profitiert von Samsung und SK Hynix Gewinnen.
    Aktien Asien - Gewinne im Sog der Wall Street
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt und sind damit den starken US-Vorgaben gefolgt. An den chinesischen Festlandsbörsen fand wegen der Goldenen Woche erneut kein Handel statt.

    In den USA hatten unerwartet schwache Arbeitsmarktzahlen Hoffnungen auf Zinssenkungen verstärkt. "Dass die aktuelle Entwicklung die pessimistischsten Prognosen deutlich unterbot, verstärkt die Sorgen um den Arbeitsmarkt und die konjunkturelle Lage in den Vereinigten Staaten und bekräftigt die Erwartungen einer weiteren Lockerung der US-Geldpolitik", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.

    Die südkoreanische Börse profitierte von den Gewinnen der Schwergewichte von Samsung Electronics und SK Hynix. Beide Aktien reagierten damit auf eine vorläufige Vereinbarung zur Lieferung von Halbleitern an OpenAI, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Etwas höher als erwartete Inflationsdaten in Südkorea traten dahinter zurück.

    In der chinesischen Sonderverwaltungszone lag der Hang Seng zuletzt mit 1,8 Prozent im Plus bei 27.339,35 Zählern. Hier waren Internetwerte gefragt. Japanische Aktien verzeichneten ebenfalls Gewinne. Der japanische Leitindex Nikkei-225 stieg um 0,87 Prozent auf 44.936,73 Punkte.

    Der australische S&P/ASX 200 schloss mit 1,13 Prozent im Plus bei 8.945,90 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf deutliche Gewinne der Bergbauwerte./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie

    Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 1.355 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um +5,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics bezifferte sich zuletzt auf 320,84 Mrd..




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
