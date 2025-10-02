Defence Therapeutics ernennt Dr. Mark Lambermon zum Head of Quality and Operations

Montreal, QC, Kanada, 2. Oktober 2025 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das auf Technologien zur Arzneimittelabgabe spezialisiert ist, freut sich, die Ernennung von Mark Lambermon, PhD, zum Head of Quality and Operations bekannt zu geben. Dr. Lambermon bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen pharmazeutische F&E, biotechnologische Innovation und kommerzielle Produktion mit und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Aufbau und in der Leitung von Qualitätsorganisationen über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung hinweg.

Dr. Lambermon hatte Führungspositionen bei AbbVie Inc. und Baxter Healthcare in Chicago, Illinois, inne, wo er globale CMC-Programme leitete, Lieferanten und CDMOs qualifizierte und überwachte sowie GMP-konforme Qualitätssysteme implementierte. Frühere Stationen seiner Karriere umfassen die Leitung der Qualitätskontrollabteilungen zur Unterstützung der FDA-regulierten Produktion bei NantPharma und Monosol Inc.sowie Beiträge zur Entwicklung AAV-basierter Gentherapien bei Arthrogen BV in Amsterdam, Niederlande.

„Marks umfassende Expertise in den Bereichen Qualität, regulatorische Compliance und Operations wird entscheidend sein, wenn wir uns auf regulatorische Zulassungen vorbereiten“, sagte Sébastien Plouffe, Gründer und CEO von Defence Therapeutics. „Er verfügt über breite Erfahrung im Design phasengerechter Qualitätssysteme, in der globalen Lieferkettenaufsicht und in der Vorbereitung von Organisationen auf Inspektionsbereitschaft - genau die Führungsqualitäten, die wir benötigen, um unser nächstes Wachstumsstadium zu unterstützen und starke Partnerschaften mit der Pharmaindustrie aufzubauen.“

„Ich freue mich sehr, zu diesem entscheidenden Zeitpunkt zu Defence Therapeutics zu stoßen“, sagte Dr. Lambermon. „Mit Accum haben wir die reale Chance, Behandlungsergebnisse und Lebensqualität für Patienten mit aggressiven Krebsarten zu verbessern. Meine Priorität ist es, eine skalierbare, phasengerechte Qualitätsorganisation aufzubauen, sodass unsere wissenschaftliche Innovation durch operative Exzellenz, regulatorische Konformität und vor allem Patientensicherheit ergänzt wird.“