Intel-Aktie schießt hoch: Gespräche mit AMD über Chipfertigung beflügeln

Die Aktie von Intel legte am Mittwoch um 7 Prozent zu, nachdem bekannt wurde, dass der US-Chiphersteller in frühen Gesprächen mit dem Erzrivalen AMD steht. Laut einem Bericht des Branchenportals Semafor könnte AMD künftig Teile seiner Chipproduktion an Intels Foundry-Sparte auslagern. Auch AMD -Papiere zogen leicht an und gewannen rund 1 Prozent.

Sollte AMD tatsächlich Fertigungskapazitäten bei Intel in Anspruch nehmen, wäre dies ein strategischer Meilenstein für die im Umbruch befindliche Foundry-Sparte. Analysten betonen, dass ein großer Kunde wie AMD nicht nur die Investitionsbereitschaft in neue Fertigungstechnologien erhöhen würde, sondern auch ein starkes Signal an die gesamte Halbleiterbranche senden könnte: Intel kann als Auftragsfertiger ernst genommen werden.

Bislang hat Intel im Foundry-Segment nur kleinere Aufträge an Land gezogen. Die mögliche Kooperation würde daher als ein wichtiger Vertrauensbeweis gelten – insbesondere, da AMD traditionell eng mit TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) zusammenarbeitet.

Rivalen rücken enger zusammen

Die Gespräche wirken auf den ersten Blick ungewöhnlich: Intel und AMD konkurrieren seit Jahrzehnten in zentralen Bereichen der Halbleiterindustrie, vor allem bei x86-basierten Prozessoren für PCs und Server. Dass AMD nun prüft, Teile seiner Produktion beim Rivalen zu fertigen, unterstreicht sowohl die Komplexität der Lieferketten als auch den wachsenden Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten.

Laut Semafor ist bislang unklar, welche Chips Intel für AMD herstellen könnte. Intels Foundry hat derzeit nicht die technische Fähigkeit, AMDs modernste Produkte zu fertigen. Dennoch könnte es für weniger komplexe Bausteine oder spezialisierte Produktlinien eine Kooperation geben.

Rückenwind durch neue Investoren

Der Kursanstieg von Intel reiht sich ein in eine Serie positiver Nachrichten. Seit Jahresbeginn 2025 haben die Aktien um fast 77 Prozent zugelegt. Zuletzt sammelte Intel mehrere Milliarden an frischem Kapital ein. Neben einer Beteiligung der US-Regierung von 11,1 Milliarden US-Dollar sicherte sich der Konzern Investments von SoftBank (2 Milliarden US-Dollar) sowie von Nvidia, das zusätzlich einen Anteil im Wert von 5 Milliarden US-Dollar erworben hat.

Die Beteiligungen gelten als Vertrauensvotum in die Strategie des neuen Intel-CEO Lip-Bu Tan, der den Konzern mit aggressiven Partnerschaften und einem globalen Investitionskurs wieder auf Wachstumskurs bringen will.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



