    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für Zalando auf 32 Euro - 'Neutral'

    • JPMorgan hebt Zalando-Kursziel auf 32 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Neutral" trotz guter Quartalszahlen.
    • Ebit-Prognose für Q3 bei 96 Millionen Euro erhöht.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem guten Quartalsstart für den Online-Modehändler habe sich die Branche in Deutschland weiter erholt und die Konkurrenz zuletzt positive Signale gesendet, schrieb Georgina Johanan in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 6. November. Sie rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 96 Millionen Euro im dritten Quartal. Ihre Schätzung für das Gesamtjahr hob sie auf 594 Millionen Euro an./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 19:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST

    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 32 Euro

