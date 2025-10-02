JPMorgan hebt Ziel für Zalando auf 32 Euro - 'Neutral'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 26,92 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,11 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +15,03 %/+92,95 % bedeutet.