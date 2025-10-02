ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Zalando auf 32 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Zalando-Kursziel auf 32 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Neutral" trotz guter Quartalszahlen.
- Ebit-Prognose für Q3 bei 96 Millionen Euro erhöht.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem guten Quartalsstart für den Online-Modehändler habe sich die Branche in Deutschland weiter erholt und die Konkurrenz zuletzt positive Signale gesendet, schrieb Georgina Johanan in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 6. November. Sie rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 96 Millionen Euro im dritten Quartal. Ihre Schätzung für das Gesamtjahr hob sie auf 594 Millionen Euro an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 19:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 26,92 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,11 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +15,03 %/+92,95 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 32 Euro
