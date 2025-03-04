Golden Cariboo präsentiert Gold-Quarz-Minenprojekt Quesnelle bei der Rohstoffmesse München 2025 von 3. bis 4. Oktober

2. Oktober 2025 / MÜNCHEN, Deutschland / IRW-Press / Golden Cariboo Resources Ltd. („Golden Cariboo“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GCC | OTC: GCCFF | WKN: A402CQ | FWB: 3TZ) freut sich, Aktionäre und auf Rohstoffe fokussierte Investoren darüber zu informieren, dass das Unternehmen bei der Rohstoffmesse München 2025 von 3. bis 4. Oktober 2025 ausstellen und am 4. Oktober um 13:30 Uhr Ortszeit (MESZ) eine Präsentation halten wird.

Die Teilnehmer sind eingeladen, am Stand Nr. 39 vorbeizuschauen, um das Team kennenzulernen und mehr über die Explorationsaktivitäten von Golden Cariboo in der historischen Goldregion Cariboo in British Columbia zu erfahren.

„Wir freuen uns darauf, mit europäischen Investoren in Kontakt zu treten und sie über die jüngsten Fortschritte von Golden Cariboo in der Goldregion Cariboo zu informieren“, sagte President und CEO J. Frank Callaghan. „Angesichts einer wachsenden Aktionärsbasis in Europa ist München der ideale Ort, um unsere Ergebnisse, unser Programm für 2025 und die bevorstehenden Katalysatoren vorzustellen.“

Über die Rohstoffmesse München

Die Rohstoffmesse München kehrt von 3. bis 4. Oktober 2025 in die Kleine Olympiahalle in München zurück und bringt private und institutionelle Investoren mit Rohstoffproduzenten sowie Erschließungs- und Explorationsunternehmen aus allen Teilen der Welt zusammen. Die ausstellenden Unternehmen werden ihre neuesten Entwicklungen einem großen Publikum von Investoren präsentieren und dabei erstklassige Networking-Möglichkeiten bieten, die direkte Gespräche mit den teilnehmenden CEOs und Branchenexperten ermöglichen. Investitionen in Rohstoffaktien können Diversifizierung, Inflationsschutz und das Potenzial für attraktive Renditen und langfristige Stabilität bieten. Angesichts der globalen Wirtschaftstrends und der steigenden Nachfrage nach Rohstoffen ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um diese Möglichkeiten zu erkunden. Laut den Veranstaltern der Konferenz nehmen 113 Unternehmen teil und mehr als 1.000 private Investoren haben sich zur Teilnahme angemeldet.