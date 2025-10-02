Rohstoffplayer: Diese Aktie stürzt ab!

Im Zentrum steht das Pebble-Projekt in Alaska, eines der größten unerschlossenen Kupfer-, Gold- und Molybdänvorkommen Nordamerikas.

Die Aktie von Northern Dynasty Minerals steht sinnbildlich für das Spannungsfeld zwischen spekulativer Hoffnung und regulatorischer Unsicherheit. Nach dem Sprung über die 200-Tage-Linie bis auf 1,25 US-Dollar folgte prompt der Rückschlag: Binnen eines Handelstags verlor der Kurs 4,6 Prozent auf 1,15 US-Dollar. Auffällig war das niedrige Handelsvolumen – fast 80 Prozent unter dem Schnitt – ein Hinweis auf fehlende Überzeugung der Anleger.

Northern Dynasty Minerals versteht sich nicht als Produzent klassischer Endprodukte, sondern als Entwickler dieser riesigen Lagerstätte. Neben Kupfer sollen auch Gold, Silber und seltene Metalle wie Rhenium gefördert werden. Die Zukunft hängt jedoch am Veto der US-Umweltbehörde EPA, gegen das das Unternehmen juristisch vorgeht.

Erst kürzlich reichte Northern Dynasty einen Antrag auf Summary Judgment im Bundesgericht von Alaska ein, um die Blockade aufzuheben und den Prozess zu beschleunigen.

Finanziell sichert sich die Gesellschaft über Lizenzabkommen ab. Jüngst erhielt sie eine weitere Tranche über 12 Millionen US-Dollar, wodurch Investoren künftige Anteile an der Gold- und Silberproduktion erwerben. Solche Zahlungen ersetzen klassische Aufträge und zeigen, dass Investoren trotz Unsicherheiten bereit sind, das Potenzial des Projekts zu stützen.

Für zusätzliche Verunsicherung sorgten allerdings Insiderverkäufe, bei denen Direktoren über 350.000 Aktien abstießen. Solche Schritte werden am Markt oft als Misstrauenssignal interpretiert.

Trotzdem bleiben Analysten optimistisch. HC Wainwright hob das Kursziel von 1,30 auf 2,50 US-Dollar an, der Konsens lautet "Strong Buy". Institutionelle Investoren stockten zuletzt ihre Positionen auf. Unterm Strich bleibt Northern Dynasty ein High-Risk High-Reward-Wert: Gelingt der juristische Durchbruch, könnte die Aktie rasch Boden gutmachen. Scheitert das Projekt, droht ein massiver Rückschlag.

