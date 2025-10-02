Formycon - Aktienkurs springt nach oben +8,37 % - 02.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Formycon Aktie. Mit einer Performance von +8,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Formycon ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Biosimilars, spezialisiert auf Augen- und Autoimmunerkrankungen. Mit starker F&E und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Sandoz und Amgen ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Formycon Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,08 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Formycon -55,83 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

Formycon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,11 % 1 Monat -6,14 % 3 Monate -17,08 % 1 Jahr -55,32 %

Informationen zur Formycon Aktie

Es gibt 18 Mio. Formycon Aktien. Damit ist das Unternehmen 436,40 Mio.EUR wert.

Der Pharmahersteller Formycon hat Patentstreitigkeiten zu seinem Eylea-Biosimilar FYB203 mit dem US-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals beigelegt. Mit der Vergleichs- und Lizenzvereinbarung in den USA sei die Markteinführung des Biosimilars zu …

Nach einem Durchbruch für den Wirkstoff FYB203 in den USA haben sich die Aktien von Formycon am Donnerstagmorgen kräftig erholt. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere des Biosimilar-Spezialisten um fast 6 Prozent über ihren …

Nach seinem Befreiungsschlag zur Wochenmitte zeichnen sich für den Dax am Donnerstag weitere Gewinne ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,7 Prozent auf …

Formycon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Formycon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Formycon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.