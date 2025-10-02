Siemens Energy erneut auf Rekord - Analysten stocken Ziele auf

Jetzt knallt es erst richtig

Berenberg-Experte Dawson sieht weiter ein günstiges Nachfrageumfeld und die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben toppen. Seiner Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch unter dem inneren Wert./ag/jha/

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 1.964 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -0,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 90,55 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.316,67Euro. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00Euro was eine Bandbreite von -1,12 %/+26,77 % bedeutet.