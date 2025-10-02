AKTIE IM FOKUS
Siemens Energy erneut auf Rekord - Analysten stocken Ziele auf
- Siemens Energy-Aktien erreichen Rekordstand von 108,30 Euro.
- Jahresplus der Papiere beträgt beeindruckende 115 Prozent.
- Analysten sehen weiteres Potenzial, Kursziele bis 124 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Siemens Energy haben am Donnerstagmorgen mit 108,30 Euro einen Rekordstand erreicht. Das Jahresplus der Papiere des Energietechnikkonzerns liegt damit bei 115 Prozent. Nur Rheinmetall sind im Dax noch klar besser.
Berenberg-Analyst Richard Dawson hält die Aktien von Siemens Energy für noch nicht ausgereizt und stockte sein Kursziel auf 122 Euro auf. Goldman Sachs setzte sogar 124 Euro an.
Berenberg-Experte Dawson sieht weiter ein günstiges Nachfrageumfeld und die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben toppen. Seiner Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch unter dem inneren Wert./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 1.964 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -0,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 90,55 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.316,67Euro. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00Euro was eine Bandbreite von -1,12 %/+26,77 % bedeutet.
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html
Schönes Wochenende