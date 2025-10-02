    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    AKTIE IM FOKUS

    Siemens Energy erneut auf Rekord - Analysten stocken Ziele auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy-Aktien erreichen Rekordstand von 108,30 Euro.
    • Jahresplus der Papiere beträgt beeindruckende 115 Prozent.
    • Analysten sehen weiteres Potenzial, Kursziele bis 124 Euro.
    AKTIE IM FOKUS - Siemens Energy erneut auf Rekord - Analysten stocken Ziele auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Siemens Energy haben am Donnerstagmorgen mit 108,30 Euro einen Rekordstand erreicht. Das Jahresplus der Papiere des Energietechnikkonzerns liegt damit bei 115 Prozent. Nur Rheinmetall sind im Dax noch klar besser.

    Berenberg-Analyst Richard Dawson hält die Aktien von Siemens Energy für noch nicht ausgereizt und stockte sein Kursziel auf 122 Euro auf. Goldman Sachs setzte sogar 124 Euro an.

    Berenberg-Experte Dawson sieht weiter ein günstiges Nachfrageumfeld und die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben toppen. Seiner Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch unter dem inneren Wert./ag/jha/

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
