Jeder Fünfte in Rente hat maximal 1.400 Euro netto im Monat

WIESBADEN (dpa-AFX) - Jeder fünfte Rentner hat in Deutschland netto maximal 1.400 Euro monatlich zur Verfügung. Weitere 20 Prozent haben mehr als diesen Betrag, aber höchstens rund 1.790 Euro im Monat, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Ihnen gegenüber stehen Rentner und Pensionäre mit großen Einkünften: Die 20 Prozent der Menschen im Ruhestand mit dem höchsten Einkommen hatten monatlich mehr als rund 2.870 Euro netto zur Verfügung.

Betrachtet für die Statistik wurden Rentnerinnen und Rentner sowie Pensionäre im Alter von mindestens 65 Jahren - zuletzt 16,3 Millionen Menschen. Für die Einkommensberechnung nutzten die Statistiker das Modell des Nettoäquivalenzeinkommens - ein gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen. Dadurch werden die Einkommen von Personen, die in unterschiedlich großen Haushalten leben, vergleichbar, da es in größeren Haushalten Einspareffekte etwa beim Wohnraum gibt.