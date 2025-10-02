JEFFERIES stuft NATIONAL GRID auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach dem Zwischenbericht vor den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 1260 Pence auf "Buy" belassen. Der Stromversorger habe seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt, schrieb Ahmed Farman am Donnerstag. Die wichtigste Botschaft sei, dass die Gesamtperformance der Briten im Rahmen der Erwartungen liegt./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:32 / A.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:32 / A.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,40EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,6

Kursziel alt: 12,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

