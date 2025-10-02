ASML-Bonus-Zertifikat mit 16%-Chance und 35% Sicherheitspuffer

Da ASML vom verbesserten Investitionsbereich im Speicherbereich profitieren sollte und das Unternehmen ein bedeutender Lieferant für Speicherchips für den von der US-Regierung gestützten Technologiekonzern Intel ist, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem von 700 auf 900 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die ASML-Aktie.

Die Aktie von AMSL, dem führenden Anbieter von Lithographie-Systemen für die Halbleiterindustrie, legte innerhalb des vergangenen Monats um mehr als 40 Prozent zu. Notierte der im EuroStoxx50-Index gelistete Wert noch am 2. September 2025 bei 620 Euro, so verzeichnete sie am 2. Oktober 2025 bei 880 Euro ein neues Allzeithoch.

Anlage-Idee: Für Anleger, die auch auf dem historisch hohen Kursniveau eine Investition in die ASML-Aktie in Erwägung ziehen und das Risiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren wollen, könnte als Alternative zum direkten Kauf der Aktie die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap auf die ASML-Aktie interessant sein. Diese Zertifikate ermöglichen auch bei einem kräftigen Rückgang des Aktienkurses hohe Erträge.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der ASML-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die ASML-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 575 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 28. Dezember 2026 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 1.025 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die ASML-Aktie (ISIN: DE000DU3THZ6) verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 1.025 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 18. Dezember 2026, aktivierte Barriere befindet sich bei 575 Euro. Beim ASML-Aktienkurs von 880 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 882,80 Euro erwerben.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 882,80 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum Dezember 2026 einen Bruttoertrag von 16,11 Prozent (gleich 13 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 34,65 Prozent auf 575 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die ASML-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 575 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem an diesem Tag festgestellten Schlusskurs der ASML-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 882,80 Euro ermittelt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ASML-Aktien oder von Anlageprodukten auf ASML-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.