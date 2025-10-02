Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 02.10. - FTSE Athex 20 stark +2,40 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.282,20 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,83 %, Zalando +2,08 %, Mercedes-Benz Group +1,76 %
Flop-Werte: E.ON -1,75 %, Bayer -1,31 %, Scout24 -0,99 %
Der MDAX steht bei 30.805,33 PKT und gewinnt bisher +0,77 %.
Top-Werte: Rational +5,40 %, Hochtief +5,12 %, Wacker Chemie +3,75 %
Flop-Werte: Stroeer -1,26 %, IONOS Group -0,79 %, TAG Immobilien -0,65 %
Der TecDAX steht aktuell (10:00:04) bei 3.710,68 PKT und steigt um +0,67 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +4,19 %, Evotec +3,81 %, Sartorius Vz. +3,61 %
Flop-Werte: IONOS Group -0,79 %, Eckert & Ziegler -0,51 %, Nordex -0,49 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (10:00:01) bei 5.632,31 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: Adyen Parts Sociales +3,36 %, ASML Holding +3,25 %, Siemens Energy +2,83 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,44 %, Banco Santander -1,40 %, Bayer -1,31 %
Der ATX steht aktuell (10:00:03) bei 4.689,32 PKT und fällt um -0,60 %.
Top-Werte: STRABAG +1,98 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,75 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,21 %
Flop-Werte: PORR -1,15 %, Verbund Akt.(A) -1,15 %, voestalpine -1,00 %
Der SMI bewegt sich bei 12.403,14 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,17 %, Logitech International +1,01 %, Sika +0,63 %
Flop-Werte: Roche Holding -1,56 %, Amrize -1,45 %, Novartis -0,83 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.022,91 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: Stellantis +5,82 %, Thales +2,59 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,95 %
Flop-Werte: ArcelorMittal -2,64 %, ORANGE -1,60 %, Euronext -1,58 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:25) bei 2.703,96 PKT und steigt um +0,90 %.
Top-Werte: Getinge (B) +2,25 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,00 %, SKF (B) +1,40 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,87 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,04 %, AstraZeneca -0,70 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.110,00 PKT und gewinnt bisher +2,40 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,16 %, Public Power +0,49 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,40 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,37 %, Coca-Cola HBC -1,28 %, Viohalco -1,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.