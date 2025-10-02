Börsenstart Europa - 02.10. - FTSE Athex 20 stark +2,40 %

Der MDAX steht bei 30.805,33 PKT und gewinnt bisher +0,77 %. Top-Werte: Rational +5,40 %, Hochtief +5,12 %, Wacker Chemie +3,75 % Flop-Werte: Stroeer -1,26 %, IONOS Group -0,79 %, TAG Immobilien -0,65 %

Der DAX bewegt sich bei 24.282,20 PKT und steigt um +0,23 %. Top-Werte: Siemens Energy +2,83 %, Zalando +2,08 %, Mercedes-Benz Group +1,76 % Flop-Werte: E.ON -1,75 %, Bayer -1,31 %, Scout24 -0,99 %

Der TecDAX steht aktuell (10:00:04) bei 3.710,68 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +4,19 %, Evotec +3,81 %, Sartorius Vz. +3,61 %

Flop-Werte: IONOS Group -0,79 %, Eckert & Ziegler -0,51 %, Nordex -0,49 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (10:00:01) bei 5.632,31 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +3,36 %, ASML Holding +3,25 %, Siemens Energy +2,83 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,44 %, Banco Santander -1,40 %, Bayer -1,31 %

Der ATX steht aktuell (10:00:03) bei 4.689,32 PKT und fällt um -0,60 %.

Top-Werte: STRABAG +1,98 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,75 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,21 %

Flop-Werte: PORR -1,15 %, Verbund Akt.(A) -1,15 %, voestalpine -1,00 %

Der SMI bewegt sich bei 12.403,14 PKT und fällt um -0,06 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,17 %, Logitech International +1,01 %, Sika +0,63 %

Flop-Werte: Roche Holding -1,56 %, Amrize -1,45 %, Novartis -0,83 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.022,91 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Stellantis +5,82 %, Thales +2,59 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,95 %

Flop-Werte: ArcelorMittal -2,64 %, ORANGE -1,60 %, Euronext -1,58 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:25) bei 2.703,96 PKT und steigt um +0,90 %.

Top-Werte: Getinge (B) +2,25 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,00 %, SKF (B) +1,40 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,87 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,04 %, AstraZeneca -0,70 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.110,00 PKT und gewinnt bisher +2,40 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,16 %, Public Power +0,49 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,40 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,37 %, Coca-Cola HBC -1,28 %, Viohalco -1,00 %