    Verbraucherschützer für Kennzeichnung von Mogelpackungen

    • Mogelpackungen ärgern Verbraucher im Supermarkt.
    • Ramona Pop fordert klare Warnungen auf Verpackungen.
    • Vergleich zu Frankreich: Auszeichnung für Änderungen nötig.

    BERLIN (dpa-AFX) - Mogelpackungen im Supermarkt sind ein Ärgernis für Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Ramona Pop, spricht sich für deutliche Warnungen auf den Verpackungen aus.

    "Die Menschen ärgern sich über die Preissteigerung bei Lebensmittelpreisen", sagte Pop im Deutschlandfunk. "Wir erleben, dass Mogelpackungen überhandnehmen, dass der Füllstoff, der Inhalt sinkt, die Verpackung gleich bleibt oder dass gute Zutaten durch minderwertige Zutaten ersetzt werden, um eben dort auch zu sparen."

    Andere Länder, wie etwa Frankreich, ließen das auszeichnen, sagte Pop. "Achtung, da hat sich was verändert, bei der Verpackung, oder Achtung, da hat sich was verändert bei den Zutaten. Wir finden, das wäre ein sinnvolles Regelwerk auch für Deutschland, damit Verbraucherinnen und Verbraucher in ihrem Alltag sich besser zurechtfinden und nicht das Gefühl haben: "Man will mir hier ständig an den Geldbeutel"."/cco/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    (dpa-AFX)
