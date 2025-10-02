    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    AKTIE IM FOKUS

    Empfehlung treibt Hochtief auf Rekord - Datenzentren-Fantasie

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochtief-Aktien erreichen Rekordstand von 248 Euro.
    • Analyst von Bofa hebt Kursziel auf 260 Euro an.
    • Jahresplus der Aktien beträgt nun fast 90 Prozent.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Hochtief haben am Donnerstag nach der Kehrtwende des Analysten der Bank of America (Bofa) einen neuen Rekordstand erreicht. Die Papiere des Baukonzerns stiegen um bis zu knapp sieben Prozent und kosteten erstmals 248 Euro.

    Das Niveau konnten die Aktien aber nicht ganz halten. Zuletzt legten sie fünf Prozent auf 244,60 Euro zu und steigerten damit ihr Jahresplus auf knapp 90 Prozent. Damit sind sie 2025 der achtbeste Wert im MDax .

    Bofa-Analyst Marcin Wojtal sieht Hochtief als einen der Schlüssel im Thema Datenzentren, die enorme Bedeutung für den Megatrend KI haben. Datenzentren stünden in den USA inzwischen für 20 Prozent des Auftragsbestands von Hochtief, so Wojtal in seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 260 Euro.

    Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 10 Prozent über den Marktkonsens. Hochtief-Papiere seien obendrein noch niedriger bewertet als die Konkurrenz. Bisher hatte Wojtal bei einem Kursziel von 167 Euro mit "Underperform" votiert. Er vollzog damit nun eine klare Kehrtwende.

    Hochtief wird an der Börse inzwischen mit 19 Milliarden Euro bewertet. Größter Aktionär des Kursanstiegs ist der spanische Baukonzern ACS, der etwas mehr als drei Viertel der Anteile hält./ag/stk/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,46 % und einem Kurs von 247,2 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 19,05 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 153,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von -37,91 %/-33,85 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
