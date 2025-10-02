    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    AKTIEN-FLASH

    Rational deutlich erholt - Barclays lobt Qualität und rät zum Kauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Rational-Aktien steigen um 6% nach Kaufempfehlung.
    • Kurs über 700 Euro und 100-Tage-Durchschnitt erreicht.
    • Analysten sehen Potenzial bis 1.035 Euro, Kauf empfohlen.
    Foto: Rational AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bodenbildung im Chart von Rational nimmt am Donnerstag nach einer Kaufempfehlung Form an. Die Aktien des Großküchenausrüsters sprangen um 6 Prozent an und schafften es damit über 700 Euro sowie die 100-Tage-Durchschnittslinie. Rational reduzierten ihren Kursverlust für 2025 am Morgen auf rund 15 Prozent. Anfang des Vormonats waren es zeitweise 25 Prozent.

    Barclays-Experte Timothy Lee riet bei einem Kursziel von 816 Euro zum Kauf. Rational-Aktien seien zu tief abgetaucht. Die Bewertung liege auf einem Zehnjahrestief - trotz überlegener Qualitäten des Konzerns, so Lee. Damit werde ein sehr unwahrscheinliches Gewinnrückgangs-Szenario eingepreist. Gespräche in den USA deuteten hingegen auf steigende Marktanteile hin, was mögliche Zollbelastungen abfedern würde.

    Analyst Philippe Lorrain von der Investmentbank Bernstein setzte aktuell gar ein Kursziel von 1.035 Euro an./ag/jha/

    ISIN:DE0007010803WKN:701080

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,37 % und einem Kurs von 710 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um +2,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 8,03 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 28,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 794,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rational Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.035,00EUR was eine Bandbreite von -15,55 %/+45,67 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
