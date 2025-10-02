    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump bricht mit Putin - und warum die Rally der Aktienmärkte?

    Die Aktienmärkte in den USA auf neuem Allzeithoch - aber warum?

    Trump bricht mit Putin, indem er der Ukraine erlaubt, Langstreckenwaffen gegen Russland einzusetzen - damit eskaliert die Lage weiter, aber Trump hat sich lange von Putin "einlullen" lassen. Die Aktienmärkte in den USA auf neuem Allzeithoch - aber warum? Eine Rezession wird nach den gestrigen ADP-Arbeitsmarktdaten immer wahrscheinlicher - aber die Aktienmärkte preisen nun noch zwei weitere Zinssenkungen ein (87%-Wahrscheinlichkeit). Das sorgt scheinbar für Euphorie - aber die Börsengeschichte zeigt, dass Zinssenkungen den Aktienmärkten nicht helfen, wenn die Wirtschaft in eine Rezession fällt..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.820,00€
    Basispreis
    17,38
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.882,70€
    Basispreis
    14,93
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Shutdown eskaliert: Trump setzt auf Entlassungen

    2. Fed-Chef Powell: „hoch bewertete“ Aktien – Wall Street unbeeindruckt

     

    Das Video "Trump bricht mit Putin - und warum die Rally der Aktienmärkte?" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Trump bricht mit Putin - und warum die Rally der Aktienmärkte? Trump bricht mit Putin, indem er der Ukraine erlaubt, Langstreckenwaffen gegen Russland einzusetzen