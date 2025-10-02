Trump bricht mit Putin - und warum die Rally der Aktienmärkte?

Trump bricht mit Putin, indem er der Ukraine erlaubt, Langstreckenwaffen gegen Russland einzusetzen - damit eskaliert die Lage weiter, aber Trump hat sich lange von Putin "einlullen" lassen. Die Aktienmärkte in den USA auf neuem Allzeithoch - aber warum? Eine Rezession wird nach den gestrigen ADP-Arbeitsmarktdaten immer wahrscheinlicher - aber die Aktienmärkte preisen nun noch zwei weitere Zinssenkungen ein (87%-Wahrscheinlichkeit). Das sorgt scheinbar für Euphorie - aber die Börsengeschichte zeigt, dass Zinssenkungen den Aktienmärkten nicht helfen, wenn die Wirtschaft in eine Rezession fällt..

Hinweise aus Video: