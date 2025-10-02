Duft- und Aromenexperte setzt auf Expansion in China

Neuer CEO, neue Strategie Givaudan verfügt insgesamt über 250 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und Aromen. Das Unternehmen zählt damit zu den ältesten Adressen in diesem Sektor. Nach 20 Jahren im Amt wechselt Givaudan nun seinen CEO aus. Neuer Mann auf dem Chefsessel wird Christian Stammkötter. Der Deutsche (Jahrgang 1971) ist derzeit beim französichen Nahrungsmittelkonzern Danone für Asien, Nahost und Afrika zuständig.

Givaudan will mit einem Strategiewechsel zurück in die Spur finden. Der Spezialchemiekonzern aus der Schweiz ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwickler von Duftstoffen und Aromen. Das Spektrum reicht von Waschmittelzusätzen bis hin zu feinsten Ingredienzien edler Parfums. Desweiteren produziert das Unternehmen künstliche Aromen, die vor allem in der Lebensmittelindustrie verwendet werden.

Gleichzeitig präsentierte Givaudan eine neue Firmenstrategie bis 2030. Demnach strebt der Aromen- und Duftspezialist ein jährliches Umsatzwachstum zwischen 4% und 6% an. Aktuell lag der Wert bei durchschnittlich rund 7,2%. Die operative Gewinnmarge, die mit rund 19,6% ohnehin deutlich höher als bei Wettbewerbern wie Symrise oder DSM-Firmenich & Co. ausfällt, soll dabei weitgehend konstant bleiben.

Neues Wachstum in China

Der Konzern will sich künftig breiter aufstellen. Die Geschäftsfelder sollen im Bereich biotechnologische Schönheitswirkstoffe sowie Hautpflege- und Make-up-Lösungen ausgebaut werden. Zudem stärkt Givaudan seine Präsenz in China. Zu Wochenbeginn hat das Unternehmen in der chinesischen Stadt Guangzhou den Grundstein für eine neue Produktions- und Entwicklungsstätte gelegt. Mit einer Investition von rund 40 Millionen Franken wollen die Schweizer damit ihre Präsenz im Reich der Mitte ausbauen. Auf einer Fläche von rund 30.000 qm soll ein hochautomatisiertes Werk zur Herstellung von Duftstoffen entstehen. Das Projekt ist ebenfalls Teil der Umsetzung der Strategie 2030. Die zielt auf nachhaltiges Wachstum, Innovation und eine stärkere Kundenorientierung in dynamischen Märkten wie China ab.

Nach dem Kursrückgang von rund 30% vom Allzeithoch ist die Givaudan-Aktie aus charttechnischer Sicht nun an einem interessanten Punkt angekommen. Im Kursbereich zwischen 3.250 und 3.400 Euro ist der Titel charttechisch solide unterstützt. Ein KGV um 23 ist für den Duftsprofi schon fast historisch günstig.