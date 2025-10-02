1,7 % mehr Beschäftigte an Hochschulen im Jahr 2024

WIESBADEN (ots) -



An den deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken waren zum Jahresende 2024

rund 805 700 Personen beschäftigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, waren das 1,7 % oder rund 13 400 Personen mehr als Ende 2023. Dabei

beschränkte sich der Beschäftigungszuwachs fast ausschließlich auf den

nicht-wissenschaftlichen Bereich Verwaltung, Bibliothek, technischer Dienst und

Pflegedienst. Dort waren Ende 2024 etwa 379 500 Personen beschäftigt und damit

3,5 % mehr als Ende 2023. Im wissenschaftlichen Bereich blieb die Zahl der

Beschäftigten mit +0,1 % nahezu konstant.





Verhältnis Studierende je Lehrperson im Vergleich zum Vorjahr unverändert



Zum wissenschaftlichen Bereich der Hochschulen zählten Ende 2024 rund 426 200

Beschäftigte (2023: 425 800). Bezogen auf die 2 864 100 Studierenden im

Wintersemester 2024/25 kamen somit auf eine Lehrperson rechnerisch 6,7

Studierende. Damit blieb das Verhältnis Studierende je Lehrperson im Vergleich

zum Vorjahr unverändert.



Mit 141 800 Beschäftigten war ein Drittel (33 %) des wissenschaftlichen

Hochschulpersonals Ende 2024 als Gastprofessorinnen und -professoren,

Lehrbeauftragte oder wissenschaftliche Hilfskräfte nebenberuflich tätig und zwei

Drittel (67 % oder 284 400 Personen) waren hauptberuflich im wissenschaftlichen

Bereich beschäftigt. Dazu gehörten unter anderem rund 52 100 Professorinnen und

Professoren und etwa 217 500 wissenschaftliche und künstlerische

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Zahl

der Professorinnen und Professoren um 0,4 %, die Zahl der wissenschaftlichen und

künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg um 1,2 %.



Zwei Drittel des hauptberuflichen wissenschaftlichen Hochschulpersonals in

befristeter Tätigkeit



Insgesamt waren Ende 2024 rund 186 500 Beschäftigte beziehungsweise 66 % des

hauptberuflichen Hochschulpersonals im wissenschaftlichen Bereich befristet und

97 900 (34 %) unbefristet tätig. Eine Vollzeitbeschäftigung übten 172 200

Personen (61 %) des hauptberuflichen Hochschulpersonals im wissenschaftlichen

Bereich aus, eine Teilzeitbeschäftigung 112 200 (39 %).



