    1,7 % mehr Beschäftigte an Hochschulen im Jahr 2024

    WIESBADEN (ots) -

    - Zuwachs fast nur im nicht-wissenschaftlichen Bereich, kaum Veränderung bei
    Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
    - Rechnerisch 6,7 Studierende je Lehrperson
    - Zwei Drittel des hauptberuflichen wissenschaftlichen Hochschulpersonals in
    befristeter Tätigkeit

    An den deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken waren zum Jahresende 2024
    rund 805 700 Personen beschäftigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
    mitteilt, waren das 1,7 % oder rund 13 400 Personen mehr als Ende 2023. Dabei
    beschränkte sich der Beschäftigungszuwachs fast ausschließlich auf den
    nicht-wissenschaftlichen Bereich Verwaltung, Bibliothek, technischer Dienst und
    Pflegedienst. Dort waren Ende 2024 etwa 379 500 Personen beschäftigt und damit
    3,5 % mehr als Ende 2023. Im wissenschaftlichen Bereich blieb die Zahl der
    Beschäftigten mit +0,1 % nahezu konstant.

    Verhältnis Studierende je Lehrperson im Vergleich zum Vorjahr unverändert

    Zum wissenschaftlichen Bereich der Hochschulen zählten Ende 2024 rund 426 200
    Beschäftigte (2023: 425 800). Bezogen auf die 2 864 100 Studierenden im
    Wintersemester 2024/25 kamen somit auf eine Lehrperson rechnerisch 6,7
    Studierende. Damit blieb das Verhältnis Studierende je Lehrperson im Vergleich
    zum Vorjahr unverändert.

    Mit 141 800 Beschäftigten war ein Drittel (33 %) des wissenschaftlichen
    Hochschulpersonals Ende 2024 als Gastprofessorinnen und -professoren,
    Lehrbeauftragte oder wissenschaftliche Hilfskräfte nebenberuflich tätig und zwei
    Drittel (67 % oder 284 400 Personen) waren hauptberuflich im wissenschaftlichen
    Bereich beschäftigt. Dazu gehörten unter anderem rund 52 100 Professorinnen und
    Professoren und etwa 217 500 wissenschaftliche und künstlerische
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Zahl
    der Professorinnen und Professoren um 0,4 %, die Zahl der wissenschaftlichen und
    künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg um 1,2 %.

    Zwei Drittel des hauptberuflichen wissenschaftlichen Hochschulpersonals in
    befristeter Tätigkeit

    Insgesamt waren Ende 2024 rund 186 500 Beschäftigte beziehungsweise 66 % des
    hauptberuflichen Hochschulpersonals im wissenschaftlichen Bereich befristet und
    97 900 (34 %) unbefristet tätig. Eine Vollzeitbeschäftigung übten 172 200
    Personen (61 %) des hauptberuflichen Hochschulpersonals im wissenschaftlichen
    Bereich aus, eine Teilzeitbeschäftigung 112 200 (39 %).

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse sind auf der Themenseite Hochschulen im Statistischen
    Bericht "Personal an Hochschulen 2024" dargestellt. Lange Zeitreihen zum
    Hochschulpersonal sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 21341-0001 bis
    21341-0003) abrufbar.

    Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland, von der Schule
    über die Berufsbildung bis zur Hochschule, bietet die Themenseite
    "Bildungsindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Hochschulstatistik
    Telefon: +49 611 75 4140
    www.destatis.de/kontakt

