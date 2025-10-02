Jede fünfte Person im Ruhestand hat maximal 1 400 Euro netto pro Monat zur Verfügung

WIESBADEN (ots) -



- Mittleres Nettoäquivalenzeinkommen von Personen im Ruhestand liegt mit 1 990

Euro unter dem der Gesamtbevölkerung von rund 2 300 Euro

- Rentnerhaushalte beziehen ihr Einkommen zu 92 % aus Renten oder Pensionen

- Gender Pension Gap: Alterseinkünfte von Frauen durchschnittlich 25,8 %

niedriger als von Männern



Jede fünfte Person (20 %) im Ruhestand ab 65 Jahren hat ein monatliches

Nettoäquivalenzeinkommen von maximal 1 400 Euro zur Verfügung. Weitere 20 %

verfügen über mehr als 1 400 Euro, aber weniger als rund 1 790 Euro im Monat,

wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der Erhebung zu

Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 2024 mitteilt. Die 20 % der Personen

im Ruhestand mit dem höchsten Einkommen hatten monatlich mehr als rund 2 870

Euro netto zur Verfügung. Betrachtet wurden Rentnerinnen und Rentner sowie

Pensionäre und Pensionärinnen im Alter von mindestens 65 Jahren - das waren

zuletzt 16,3 Millionen Menschen. Das Nettoäquivalenzeinkommen ist ein

bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen, das das Einkommen von Personen

vergleichbar macht, die in unterschiedlich zusammengesetzten Haushalten leben.









Das mittlere Nettoäquivalenzeinkommen (Median) für Personen ab 65 Jahren im

Ruhestand lag zuletzt bei 1 990 Euro monatlich - die eine Hälfte von ihnen hatte

also weniger zur Verfügung, die andere mehr. Zum Vergleich: Das mittlere

Nettoäquivalenzeinkommen der Gesamtbevölkerung lag bei rund 2 300 Euro im Monat.



In den letzten Jahren ist die Zahl der Personen im Ruhestand ab 65 Jahren ebenso

gestiegen wie deren Einkommen. Im Jahr 2021 gehörten 15,9 Millionen Menschen zu

dieser Gruppe. Ihr Einkommen betrug damals im Mittel rund 1 820 Euro monatlich

und ist bis 2024 um 9 % gestiegen. Das mittlere Einkommen der Gesamtbevölkerung

stieg im selben Zeitraum um 11 % (2021: 2 080 Euro).



Einkommen von Rentnerhaushalten besteht überwiegend aus Alterseinkünften



Rentnerhaushalte erhalten ihr Einkommen überwiegend aus Alterseinkünften, aber

auch andere Quellen tragen dazu bei. Bei Haushalten, in denen ausschließlich

Rentnerinnen und Rentner beziehungsweise Pensionärinnen und Pensionäre lebten,

machten Renten und Pensionen durchschnittlich 92 % des Einkommens aus. 5 % des

Einkommens stammte aus Einnahmen aus Vermögen, 2 % aus Erwerbstätigkeit, 1 % aus

Transferzahlungen wie etwa Grundsicherung im Alter.



Geschlechtsspezifische Rentenlücke ohne Hinterbliebenenrente bei 36,9 % Seite 1 von 3 Seite 2 ►



