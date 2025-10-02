    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGap AktievorwärtsNachrichten zu Gap
    Jede fünfte Person im Ruhestand hat maximal 1 400 Euro netto pro Monat zur Verfügung

    WIESBADEN (ots) -

    - Mittleres Nettoäquivalenzeinkommen von Personen im Ruhestand liegt mit 1 990
    Euro unter dem der Gesamtbevölkerung von rund 2 300 Euro
    - Rentnerhaushalte beziehen ihr Einkommen zu 92 % aus Renten oder Pensionen
    - Gender Pension Gap: Alterseinkünfte von Frauen durchschnittlich 25,8 %
    niedriger als von Männern

    Jede fünfte Person (20 %) im Ruhestand ab 65 Jahren hat ein monatliches
    Nettoäquivalenzeinkommen von maximal 1 400 Euro zur Verfügung. Weitere 20 %
    verfügen über mehr als 1 400 Euro, aber weniger als rund 1 790 Euro im Monat,
    wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der Erhebung zu
    Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 2024 mitteilt. Die 20 % der Personen
    im Ruhestand mit dem höchsten Einkommen hatten monatlich mehr als rund 2 870
    Euro netto zur Verfügung. Betrachtet wurden Rentnerinnen und Rentner sowie
    Pensionäre und Pensionärinnen im Alter von mindestens 65 Jahren - das waren
    zuletzt 16,3 Millionen Menschen. Das Nettoäquivalenzeinkommen ist ein
    bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen, das das Einkommen von Personen
    vergleichbar macht, die in unterschiedlich zusammengesetzten Haushalten leben.

    Mittleres Einkommen von Personen im Ruhestand im Zeitvergleich gestiegen

    Das mittlere Nettoäquivalenzeinkommen (Median) für Personen ab 65 Jahren im
    Ruhestand lag zuletzt bei 1 990 Euro monatlich - die eine Hälfte von ihnen hatte
    also weniger zur Verfügung, die andere mehr. Zum Vergleich: Das mittlere
    Nettoäquivalenzeinkommen der Gesamtbevölkerung lag bei rund 2 300 Euro im Monat.

    In den letzten Jahren ist die Zahl der Personen im Ruhestand ab 65 Jahren ebenso
    gestiegen wie deren Einkommen. Im Jahr 2021 gehörten 15,9 Millionen Menschen zu
    dieser Gruppe. Ihr Einkommen betrug damals im Mittel rund 1 820 Euro monatlich
    und ist bis 2024 um 9 % gestiegen. Das mittlere Einkommen der Gesamtbevölkerung
    stieg im selben Zeitraum um 11 % (2021: 2 080 Euro).

    Einkommen von Rentnerhaushalten besteht überwiegend aus Alterseinkünften

    Rentnerhaushalte erhalten ihr Einkommen überwiegend aus Alterseinkünften, aber
    auch andere Quellen tragen dazu bei. Bei Haushalten, in denen ausschließlich
    Rentnerinnen und Rentner beziehungsweise Pensionärinnen und Pensionäre lebten,
    machten Renten und Pensionen durchschnittlich 92 % des Einkommens aus. 5 % des
    Einkommens stammte aus Einnahmen aus Vermögen, 2 % aus Erwerbstätigkeit, 1 % aus
    Transferzahlungen wie etwa Grundsicherung im Alter.

    Geschlechtsspezifische Rentenlücke ohne Hinterbliebenenrente bei 36,9 %
