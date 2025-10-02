Humanoid Global kündigt strategische Investition in Apptronik an, ein führendes Unternehmen für KI-Robotik und humanzentriertes Design

Vancouver, BC & Austin, Texas – 2. Oktober 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und embodied KI konzentriert, freut sich, bekanntgeben zu können, dass er sich zu einer indirekten strategischen Investition in Höhe von 64.500 US$ in Apptronik, Inc. („Apptronik“) über einen privaten, nicht offengelegten Fonds verpflichtet hat, der Aktien von Apptronik hält. Das Unternehmen erwartet eine Kapitalerklärung.

Apptronik ist ein Unternehmen, das sich mit humanzentrierter Robotik befasst und KI-gesteuerte Roboter entwickelt, die die Menschheit in vielen Lebensbereichen unterstützen. Das preisgekrönte Flaggschiff des Unternehmens, der humanoide Roboter Apollo, ist auf eine sinnvolle Zusammenarbeit mit Menschen ausgelegt, um die Art und Weise, wie wir arbeiten, zu verbessern und zu verändern. Apollo wird bereits bei einem etablierten europäischen Automobilhersteller in den Bereichen Produktion und Logistik getestet. Apptronik unterhält Partnerschaften mit einem namhaften KI-Forschungslabor, um die Kommerzialisierung von Apollo weiter voranzutreiben. Das Unternehmen plant außerdem, in die Bereiche Einzelhandel, Gesundheitswesen und Heimanwendungen zu expandieren.

„Wir gehen davon aus, dass die Zusammenarbeit zwischen humanoiden Robotern und Menschen den Eckpfeiler für den Erfolg dieser Branche und ihr transformatives Potenzial bilden wird. Was Apptronik auszeichnet, ist das Engagement für humanzentriertes Design, das auf jahrelanger Erfahrung basiert. Diese Philosophie stellt die menschliche Erfahrung in den Vordergrund und gibt dieser Priorität deutlichen Vorrang gegenüber traditioneller Automatisierung. Mit einem flexiblen, beratenden Ansatz will Apptronik eine Alternative zu starren, systemorientierten Designstrategien bieten und das wahre Potenzial der menschlich-humanoiden Zusammenarbeit fördern“, sagte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global.