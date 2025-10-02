DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nordea auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das in Finnland ansässige Institut bleibe ihr "Top Pick" unter den nordeuropäischen Banken, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie verwies auf stabile Zinseinnahmen, eine hohe Profitabilität und eine überlegene Kapitalrendite. Dafür seien die Aktien nicht überteuert./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 14,03EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Marlene Eibensteiner
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
