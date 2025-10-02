    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordea Bank Abp AktievorwärtsNachrichten zu Nordea Bank Abp
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nordea auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das in Finnland ansässige Institut bleibe ihr "Top Pick" unter den nordeuropäischen Banken, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie verwies auf stabile Zinseinnahmen, eine hohe Profitabilität und eine überlegene Kapitalrendite. Dafür seien die Aktien nicht überteuert./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 14,03EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Marlene Eibensteiner
    Analysiertes Unternehmen: Nordea
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 16
    Kursziel alt: 15
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nordea auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das in Finnland ansässige Institut bleibe ihr "Top Pick" unter den nordeuropäischen Banken, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem …