Die EU-Kommission will den Sektor nun stützen. Um die Branche in Europa wieder wettbewerbsfähig zu machen, hat die Europäische Kommission einen Aktionsplan vorgelegt. Der soll für faire Wettbewerbsbedingungen, bezahlbare Energie, Innovation und Nachhaltigkeit sorgen.

Die Chemiebranche ist ein Konjunkturvorläufer - und sie leidet gerade sehr. Zur Orientierung: Die chemische Industrie der EU ist der viertgrößte industrielle Sektor in Deutschland. Rund 29.000 Unternehmen, die 1,2 Millionen Menschen direkt beschäftigen und 19 Millionen Menschen in der Lieferkette unterstützen, arbeiten in dieser Branche.

Aufschwung antizipieren

Anleger, die vorausschauend agieren, nehmen den Sektor in den Blick. Denn die energieintensive Branche gilt als zyklisch und reagiert empfindlich auf konjukturelle Schwankungen. Hohe Energiepreise, eine schwache Binnennachfrage und gestiegene Regulierungsanforderungen haben die europäische Chemiebranche in den vergangenen Jahren belastet. Überkapazitäten in Asien und eine schwächere Nachfrage in Nordamerika hab die europäische Chemieindustrie zusätzlich unter Druck gesetzt.

Die Aktienkurse der Branchen sind inzwischen deutlich gefallen. Allerdings haben einige Unternehmen mittlerweile günstige Bewertungen erreicht. Daraus ergeben sich Chancen.

Wer antizyklisch agiert und einen konjunkturellen Aufschwung schon antizipieren will, sollte früh auf Chemie-Aktien setzen. Wir stellen Ihnen Chemie-Aktien mit einem sehr guten Chance-Risiko-Verhältnis vor.

