150 Jahre SCHIESSER - Jubiläumsfeier in Stuttgart (FOTO)

Stuttgart (ots) - SCHIESSER hat am 1. Oktober sein 150-jähriges Jubiläum in den

Wagenhallen Stuttgart gefeiert. Durch das Programm führte Moderatorin Annika

Lau. Der Abend verband Historie, Produktkompetenz und kuratierte Bildwelten und

setzte ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung der Marke im Wholesale und

am eigenen Point of Sale.



"150 Jahre sind ein Meilenstein. SCHIESSER ist für viele Menschen ein Stück

Zuhause und Familie. Wir schauen mit Stolz zurück und gehen mit viel Energie

nach vorn", sagte Sonja Balodis, CEO von SCHIESSER, auf der Bühne. "Mut,

Qualität und Innovationsgeist prägen uns seit 1875 und werden auch die nächsten

Kapitel bestimmen."





Ein Höhepunkt des Abends war die Ausstellung zum großen SCHIESSER

Fotowettbewerb. Aus zahlreichen Einreichungen wählte die Jury die 15 besten

Arbeiten für die Ausstellung aus. Vor Ort wurden drei Gewinnerinnen und Gewinner

ausgezeichnet. Die Jury bestand aus Alexandra von Rehlingen, Sophie Grützner und

Claudia Midolo.



Im Anschluss startete der Verkauf ausgewählter Exponate. Einzelarbeiten wurden

für 500 Euro, Serien für 700 Euro angeboten. Die Erlöse kommen einem sozialen

Zweck zugute.



Die Jubiläumsfeier bot eine Bühne für Gespräche zu Sortiment,

Flächeninszenierung und gemeinsamer Markenführung. SCHIESSER stellte die

Verbindung von ikonischen Produkten und zeitgemäßen Looks in den Mittelpunkt und

setzte auf unmittelbaren Dialog mit Partnern aus Einkauf und Vertrieb.



Zu den anwesenden Handelspartnern gehörten unter anderem:



Otto, Breuninger, Galeria, Modehaus Zinser, Hagemeyer Minden, Tchibo, KATAG,

HBOB.



Neben langjährigen Partnerinnen und Partnern, Freundinnen und Freunden des

Hauses nahmen zahlreiche prominente Persönlichkeiten teil, darunter Bettina

Zimmermann, Clemens Schick, Frauke Ludowig, Franziska Knuppe, Alena Gerber,

Marco Schreyl, Daniela Djokic, Samuel Dohmen, Tamas Detrich und Nina Moghaddam.



Nach dem offiziellen Teil lud SCHIESSER zum Austausch an der Ausstellung, zum

Flying Buffet und zur Feier mit Musik ein.



Zu den Bilder des Abends: https://www.picdrop.com/streetstyleshooters/qkuTBSdrm7



Über SCHIESSER



SCHIESSER ist seit 150 Jahren ein führender Hersteller von hochwertiger und

zeitloser Wäsche. Das deutsche Unternehmen steht seit 1875 für Qualität,

Langlebigkeit und höchsten Tragekomfort. Mit einem breiten Sortiment für Damen,

Herren und Kinder setzt SCHIESSER auf eine Kombination aus modernem Design und

qualitätsorientierter Produktion. Innovation und Verantwortung sind zentrale

Werte der Marke, die weltweit geschätzt wird. SCHIESSER steht für Wäsche, die

den Menschen nah ist - authentisch, komfortabel und unverwechselbar.



Für weitere Informationen: http://www.schiesser.com



