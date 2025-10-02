150 Jahre SCHIESSER - Jubiläumsfeier in Stuttgart (FOTO)
Stuttgart (ots) - SCHIESSER hat am 1. Oktober sein 150-jähriges Jubiläum in den
Wagenhallen Stuttgart gefeiert. Durch das Programm führte Moderatorin Annika
Lau. Der Abend verband Historie, Produktkompetenz und kuratierte Bildwelten und
setzte ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung der Marke im Wholesale und
am eigenen Point of Sale.
"150 Jahre sind ein Meilenstein. SCHIESSER ist für viele Menschen ein Stück
Zuhause und Familie. Wir schauen mit Stolz zurück und gehen mit viel Energie
nach vorn", sagte Sonja Balodis, CEO von SCHIESSER, auf der Bühne. "Mut,
Qualität und Innovationsgeist prägen uns seit 1875 und werden auch die nächsten
Kapitel bestimmen."
Ein Höhepunkt des Abends war die Ausstellung zum großen SCHIESSER
Fotowettbewerb. Aus zahlreichen Einreichungen wählte die Jury die 15 besten
Arbeiten für die Ausstellung aus. Vor Ort wurden drei Gewinnerinnen und Gewinner
ausgezeichnet. Die Jury bestand aus Alexandra von Rehlingen, Sophie Grützner und
Claudia Midolo.
Im Anschluss startete der Verkauf ausgewählter Exponate. Einzelarbeiten wurden
für 500 Euro, Serien für 700 Euro angeboten. Die Erlöse kommen einem sozialen
Zweck zugute.
Die Jubiläumsfeier bot eine Bühne für Gespräche zu Sortiment,
Flächeninszenierung und gemeinsamer Markenführung. SCHIESSER stellte die
Verbindung von ikonischen Produkten und zeitgemäßen Looks in den Mittelpunkt und
setzte auf unmittelbaren Dialog mit Partnern aus Einkauf und Vertrieb.
Zu den anwesenden Handelspartnern gehörten unter anderem:
Otto, Breuninger, Galeria, Modehaus Zinser, Hagemeyer Minden, Tchibo, KATAG,
HBOB.
Neben langjährigen Partnerinnen und Partnern, Freundinnen und Freunden des
Hauses nahmen zahlreiche prominente Persönlichkeiten teil, darunter Bettina
Zimmermann, Clemens Schick, Frauke Ludowig, Franziska Knuppe, Alena Gerber,
Marco Schreyl, Daniela Djokic, Samuel Dohmen, Tamas Detrich und Nina Moghaddam.
Nach dem offiziellen Teil lud SCHIESSER zum Austausch an der Ausstellung, zum
Flying Buffet und zur Feier mit Musik ein.
Zu den Bilder des Abends: https://www.picdrop.com/streetstyleshooters/qkuTBSdrm7
Über SCHIESSER
SCHIESSER ist seit 150 Jahren ein führender Hersteller von hochwertiger und
zeitloser Wäsche. Das deutsche Unternehmen steht seit 1875 für Qualität,
Langlebigkeit und höchsten Tragekomfort. Mit einem breiten Sortiment für Damen,
Herren und Kinder setzt SCHIESSER auf eine Kombination aus modernem Design und
qualitätsorientierter Produktion. Innovation und Verantwortung sind zentrale
Werte der Marke, die weltweit geschätzt wird. SCHIESSER steht für Wäsche, die
den Menschen nah ist - authentisch, komfortabel und unverwechselbar.
Für weitere Informationen: http://www.schiesser.com
Pressekontakt:
SCHIESSER GmbH, Christoph Böhling, Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell
Tel.: +49 (0) 7732 / 90-0, E-mail: mailto:presse@schiesser.com,
http://www.schiesser.com
