DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Puma SE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal dürfte schwach ausfallen, doch das Schlussquartal dürfte wohl am stärksten von den Problemen des Sportartikelkonzerns geprägt werden, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Puma stecke in einer strategischen Neuausrichtung, die wohl die nächsten 12 bis 18 Monate andauern dürfte. Cochrane geht davon aus, dass der neue Konzernchef erste strategische Schwerpunkte bereits Ende Oktober mit den Zahlen präsentieren wird. Das Verhältnis von Chancen und Risiken hält der Experte für relativ ausgeglichen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 21,78EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



