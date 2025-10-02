    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adidas auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal dürfte ein weiteres gutes werden, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er geht daher davon aus, dass die diesjährige Spanne der Gewinnprognose - mit den Zahlen oder schon vorab - von 1,7 bis 1,8 Milliarden auf etwa zwei Milliarden Euro angehoben wird. Den Kursrückgang seit Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse hält der Experte für unbegründet./tih/ag

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: Adidas
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 280
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


