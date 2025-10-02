Equifax Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 02.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Equifax Aktie. Mit einer Performance von -11,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Equifax ist ein führendes Unternehmen im Bereich Kreditinformationen und Risikomanagement, bekannt für seine umfassenden Datenanalysen und fortschrittlichen Technologien.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Equifax Aktionäre einen Verlust von -8,97 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Equifax -17,14 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,19 % geändert.

Equifax Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,31 % 1 Monat -3,79 % 3 Monate -8,97 % 1 Jahr -22,81 %

Informationen zur Equifax Aktie

Es gibt 123 Mio. Equifax Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,41 Mrd.EUR wert.

Equifax Aktie jetzt kaufen?

Ob die Equifax Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Equifax Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.