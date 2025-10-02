JEFFERIES stuft BASF SE auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF anlässlich des Kapitalmarkttages mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Die Nachfragesituation sei in den meisten Absatzmärkten des Chemiekonzerns auch im dritten Quartal herausfordernd gewesen, schrieb Chris Counihan am Donnerstagmorgen. Der angekündigte Aktienrückkauf könnte in Abhängigkeit von der Veräußerung des Beschichtungsgeschäfts vorgezogen werden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 43,68EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chris Counihan
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
