JEFFERIES stuft BASF SE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF anlässlich des Kapitalmarkttages mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Die Nachfragesituation sei in den meisten Absatzmärkten des Chemiekonzerns auch im dritten Quartal herausfordernd gewesen, schrieb Chris Counihan am Donnerstagmorgen. Der angekündigte Aktienrückkauf könnte in Abhängigkeit von der Veräußerung des Beschichtungsgeschäfts vorgezogen werden./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 43,68EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00 € , was eine Steigerung von +3,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer