    The Platform Group AG: Prognose 2026 auf EUR 1 Mrd. Umsatz erhöht

    Die Platform Group AG setzt neue Maßstäbe: Mit einer Umsatzprognose von 1 Milliarde Euro für 2026 zeigt das Unternehmen eindrucksvoll seine Wachstumsambitionen. Durch strategische Akquisitionen im Pharmabereich und geplante Zukäufe im Optik- und Hörsegment sichert sich die Gruppe eine starke Marktposition.

    Foto: Fashionette AG
    • The Platform Group AG hebt die Umsatzprognose für 2026 auf 1 Mrd. EUR an, zuvor über 860 Mio. EUR.
    • Das bereinigte EBITDA wird auf 70–80 Mio. EUR geschätzt, vorher über 64 Mio. EUR.
    • Das Bruttowarenvolumen (GMV) soll auf 1,7 Mrd. EUR steigen, vorher 1,6 Mrd. EUR.
    • Hintergrund der Prognoseanhebung sind drei Akquisitionen im Pharmabereich, die im September und Oktober 2025 abgeschlossen wurden.
    • Die akquirierten Unternehmen repräsentieren ein erwartetes Umsatzvolumen von über 130 Mio. EUR im Jahr 2026.
    • Zusätzlich wurden Vereinbarungen zum Erwerb von zwei Unternehmen im Segment „Optics & Hearing“ getroffen, die zusammen einen Umsatz im einstelligen Millionenbereich erwirtschaften.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,54 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,6200EUR das entspricht einem Minus von -0,82 % seit der Veröffentlichung.


    The Platform Group

    +6,42 %
    -1,71 %
    -10,00 %
    -6,71 %
    +19,22 %
    +133,89 %
    -68,97 %
    ISIN:DE000A2QEFA1WKN:A2QEFA





