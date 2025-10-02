The Platform Group AG: Prognose 2026 auf EUR 1 Mrd. Umsatz erhöht

The Platform Group AG hebt die Umsatzprognose für 2026 auf 1 Mrd. EUR an, zuvor über 860 Mio. EUR.

Das bereinigte EBITDA wird auf 70–80 Mio. EUR geschätzt, vorher über 64 Mio. EUR.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) soll auf 1,7 Mrd. EUR steigen, vorher 1,6 Mrd. EUR.

Hintergrund der Prognoseanhebung sind drei Akquisitionen im Pharmabereich, die im September und Oktober 2025 abgeschlossen wurden.

Die akquirierten Unternehmen repräsentieren ein erwartetes Umsatzvolumen von über 130 Mio. EUR im Jahr 2026.

Zusätzlich wurden Vereinbarungen zum Erwerb von zwei Unternehmen im Segment „Optics & Hearing“ getroffen, die zusammen einen Umsatz im einstelligen Millionenbereich erwirtschaften.

Der nächste wichtige Termin, Strategy and Update Session / Anmeldung für virtuelle Teilnahme: http://bit.ly/3VMbz07, bei The Platform Group ist am 02.10.2025.

Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,54 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,6200EUR das entspricht einem Minus von -0,82 % seit der Veröffentlichung.





