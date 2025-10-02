    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank hebt Ziel für Daimler Truck auf 44 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Daimler Truck auf 44 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Buy", trotz schwachem Q3.
    • US-Geschäft belastet Absatz und Deckungsbeitrag.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Ziel für Daimler Truck auf 44 Euro - 'Buy'
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf rechnet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einem mauen dritten Quartal, was er vor allem mit dem US-Geschäft begründet. Deutliche Auftragseinbußen im zweiten Quartal dürften den Absatz beeinträchtigt und am Deckungsbeitrag gezehrt haben./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET

    Daimler Truck Holding

    +0,11 %
    -6,28 %
    -11,86 %
    -11,32 %
    +5,98 %
    +52,19 %
    +14,84 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 35,14 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -6,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 28,96 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -8,94 %/+42,29 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 44 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
