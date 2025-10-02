ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt Vonovia auf 'Positive Catalyst Watch'
- JPMorgan belässt Vonovia auf "Overweight" mit 35,50 €
- Analyst erwartet positive Quartalszahlen am 5. Nov.
- Aktien könnten kurzfristig Kursgewinne erzielen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green drückte den Papieren des Immobilienkonzerns mit Blick auf den Quartalsbericht am 5. November zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf und rechnet damit kurzfristig mit Kursgewinnen. Denn er rechnet mit soliden Ergebnissen und die Aktien haben zuletzt geschwächelt. Gute Resultate seien zuletzt regelmäßig zum Kurstreiber geworden./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 20:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 26,84 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +2,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,34 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/+56,25 % bedeutet.
”Dumme deutsche Zinsangst
Aroundtown meldet nachbörslich die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten 850 Mio EUR Anleihe mit 5,25 Jahren Laufzeit und 3,25% Zinscoupon
Zudem platziert Aroundtown eine Tender Offer für den vorzeitigen Rückkauf von Anleihen im Nominalwert von 1,6 MRD EUR...
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/...5d-b9ad-ca58db21b30e_en
Wie deutlich kann man es den US Shortern noch sagen, dass Immoaktien wie Aroundtown, GCP oder Vonovia derzeit geradezu paradiesische Zustände am dt. Immobilienmarkt vorfinden und Null Finanzierungsprobleme haben?
Für ungesicherte 3,25% können sich aktuell viele Staaten nicht refinanzieren...
Was soll also dieser ständige Beschuss der Aktien bezugnehmend auf kurzfristige Schwankungen 10 jähriger Staatsanleihen?
Der Anleihemarkt schätzt die Bonität von Aroundtown und Co. offensichtlich bärenstark ein, während der Aktienmarkt sich wegen vermeintlicher Zinsängste ins Hemd macht...
Die Anleihen werden ausschließlich von Profianlegern gezeichnet.
Am Aktienmarkt werden trotz teilweise dramatischer Unterbewertung dt. Immoaktien diffuse Ängste geschürt, die mit der wirtschaftlichen Realität offensichtlich nichts zu tun haben!
Was wir bei Vonovia heute wieder sahen, grenzt für mich an Marktversagen!
Hier wollen einzelne Adressen die Aktie offensichtlich entgegen aller Fundamentaldaten ins Nirvana shorten.
Das verlangt nach konzertierter Gegenwehr der Kleinaktionäre!”
Die von Philipp Wass veröffentlichte Analyse von Scope Ratings verdeutlicht eine zunehmend gegensätzliche Dynamik im europäischen Immobilienmarkt. Zwar haben sich die Finanzierungsbedingungen seit Jahresbeginn insgesamt verbessert, doch nur die am höchsten bewerteten Unternehmen (mit sogenannten „Prime Assets“) können davon voll profitieren. Gleichzeitig haben höher verschuldete Unternehmen, oft mit Positionen in Sekundäranlagen, weiterhin zunehmend Schwierigkeiten, Kredite zu erhalten.
Stabile Swapsätze und niedrigere Bankmargen haben die Kreditbedingungen erleichtert und im ersten Halbjahr 2025 zu einer Erholung der Anleiheemissionen um 17 % gegenüber dem Vorjahr geführt. Emittenten mit Investment-Grade-Rating (IG) profitieren von kontrollierten Spreads (ca. 125 Basispunkte) und wieder wettbewerbsfähigen Finanzierungskosten (3–4 % über 5 Jahre), was sogar die Attraktivität unbesicherter Kredite wiederbelebt. Unternehmen ohne Investment-Grade-Rating bleiben hingegen unter Druck: Die Spreads steigen auf 525 Basispunkte und die Finanzierungskosten erreichen 7–8 %.
In diesem Zusammenhang wird die Qualität der Vermögenswerte zu einem zentralen Kreditrisikofaktor. Erstklassige Immobilien in stark nachgefragten städtischen Gebieten ziehen dank stabiler Renditen und einer anhaltenden Mietnachfrage weiterhin Investoren an, insbesondere für Rechenzentren, die durch den Aufstieg der KI vorangetrieben werden. Sekundärimmobilien leiden unter sinkenden Bewertungen, geringerer Liquidität und einem Spannungsfeld zwischen steigenden Renovierungskosten und strengeren regulatorischen Anforderungen.
Die Refinanzierungsrisiken konzentrieren sich derzeit auf den Zeitraum 2025–2026, in dem mehrere Unternehmen in einem noch selektiven Markt erhebliche Schulden aufnehmen müssen. Für die fragilsten Emittenten, insbesondere solche mit Nebenflächen im Büro- oder stationären Einzelhandel, ist es Zeit für Schutzmaßnahmen: Verkäufe von Vermögenswerten, Kapitalspritzen oder Umschuldungen, wie sie bei der Deutschen Konsum oder dem Globe Trade Centre vorgesehen sind. Scope warnt, dass einige dieser Transaktionen als notleidende Börsen eingestuft werden könnten.
Diese Divergenz wird zu einem dauerhaften Merkmal der Ratings: Solide IG- und HY-Emittenten (wie Vonovia, Aroundtown, Merlin Properties und Colonial) stabilisieren ihre Kreditprofile, während schwächere in eine Abwärtsspirale geraten. Für Anleger ist die Botschaft klar: Selektivität bleibt oberstes Gebot, sowohl bei den Vertragsunterzeichnungen als auch bei der intrinsischen Qualität der Vermögenswerte. Der europäische Immobilienmarkt ist kein homogener Block mehr, sondern ein Markt mit zwei Geschwindigkeiten, in dem die Kreditvergabe die Gewinner klar von den Verlierern trennt.