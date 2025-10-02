Berenberg hebt Ziel für Siemens Energy auf 122 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,27 % und einem Kurs von 108,8 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +5,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 86,73 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -66,30 %/-17,12 % bedeutet.